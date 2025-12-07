與高雄大學併校遭疑「決策黑箱」 中山大學政經系憂被整併
中山大學與高雄大學合校工程已啟動，但整併過程爭議不斷，引發校內反彈。中山大學有學生在社群平台發文，批評校方未充分徵詢意見、缺乏完整規畫，只急於推動併校。部分系所也深感不安，其中中山大學政治經濟學系近日舉行公聽會，聚焦併校後的組織調整，師生與校友憂心未來系所恐面臨被整併的命運。
據了解，中山大學提出與高雄大學合校的初衷，在於校地不足，希望藉由合併擴大校地。而兩校皆於今年上半年校務會議通過合併案，預計最快在2028年完成。
中山大學有學生在Dcard發文提出5點對合校的質疑，包括：「校方到底哪來的錯覺，覺得學生沒有意見」、「校方的邏輯：先爭取併校，細節之後再說」、「座談會問什麼都回答『細節現階段無法回答』」、「校方說各系所的整併交給各院長處理－角色分工到底是什麼」、「學生不是反對改變，而是反對瞎改」。
發文學生也在文中強調，中山大學立場很清楚，就是趕快併校成功，細節之後再規畫，「 沒細節、沒評估、沒風險書，學生要怎麼同意？」
除學生擔憂，校內多個系所也感到不安，在併校作法未明的情況下，原有系所未來恐面臨被整併。對此，中山大學政治經濟系師生5日晚間舉辦「政經系併校組織公聽會」，討論合校後的組織調整，透過線上與實體同步進行，共吸引逾170名師生與系友參與。與會者強調，併校應充分考量學生權益與學術特色，維持並深化既有優勢。
據悉，在社會科學領域，中山大學社科院與高雄大學人文社科院目前仍未對接，系所合併做法尚處於私下討論階段。以中山政治經濟系為例，如何與高雄大學相關科系整合，目前同樣沒有定論。不過有傳聞指出，中山政經系與中山經濟所將調整為「一系一所」，以此狀態再與高雄大學政治、法律或財經等科系整併，但師生與校友均表示尚未接獲清楚說明。
中山大學政治經濟系教授辛翠玲表示，併校是重大工程，準備過程須朝正確方向前進，而非僅求做完，否則恐留下後遺症，期盼兩校在對接作業能更清楚、具體。
針對兩校合併，教育部主任秘書林伯樵日前回應，教育部不會引導學校併校程序與後續校名規畫，最重要還是兩方學校必須有共識，教育部會尊重雙方意願。
