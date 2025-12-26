與鬼鬼關係降到冰點！炎亞綸認了「感覺到被排擠」 收生日祝福簡訊未讀未回

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

炎亞綸今（26）日出席發片記者會，他在生日當天無預警推出全新專輯《Ikigai》，同勿公開巡演計畫，近期還啟動YouTuber身分、創立大浪娛樂。先前炎亞綸被爆與昔日好友鬼鬼鬧翻，針對此事，他回應的確感受到被鬼鬼排擠的感覺。

炎亞綸透露，與鬼鬼的關係不知道從何時開始變了。（圖／晴空鳥提供）

炎亞綸透露，與鬼鬼（吳映潔）還是好友，只是現在相處不是這樣的感覺，「她重心不在我身上。」兩人已經有一年都是這樣冷冰冰的狀態，他認為有些事情強求不來，也坦言有幫鬼鬼打過排卵針，「我會比較沒辦法理解，我會覺得有什麼事情可以直接跟我講。」雖然具體與鬼鬼關係降到冰點的時間點炎亞綸不太確定，但他發現有約過幾次都沒成功，可是隔幾天就會對方與共同的好友一起出去，「我自己感覺到被排擠。」

鬼鬼日前生女，炎亞綸提到有問過對方要不要去看，鬼鬼提到最近沒有時間，所以他也剛好沒有買禮物，因為怕送不出去。炎亞綸表示，真的不清楚兩人是什麼原因變成如今這樣，「沒有問出來，但是她有在我生日的時候說生日快樂，我還沒回她（未讀未回）。」他提到，其實前一封簡訊是他傳給鬼鬼說彼此冷靜，鬼鬼也沒有回，他解釋未讀未回鬼鬼的原因：「我是一個個人容易有希望的人，一回了我又會去期待什麼，想說就趁這個時候冷靜。」

