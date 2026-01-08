即時中心／林韋慈報導

立法院衛環委員會今（8）日排審行政院版《人工生殖法修正草案》。衛福部長石崇良昨日受訪時重申，代理孕母制度在國內仍具高度爭議，因此未納入本次行政院版本，今日將與各委員及黨團提出的不同版本進行討論。外界猜測，民眾黨立委陳昭姿為了持續推動代理孕母制度，將打破民眾黨內「兩年條款」，也就是將繼續擔任立委。對此，律師林智群則發文開嗆了。





民進黨立委吳思瑤昨日於記者會上強調，女性身體自主權及子女的最大利益不應成為政治交換的籌碼。她指出，民進黨團支持對《人工生殖法》進行充分討論，並主張逐條審查，反對以「包裹表決」方式倉促送出。

此外，多個婦女團體昨日也與8名民進黨女性立委召開記者會，呼籲《人工生殖法》修法應以行政院版本為主，並與代理孕母制度脫鉤，強調必須逐條審查、充分討論，避免草率立法。

律師林智群今（8）日在臉書發文指出，陳昭姿過去曾是獨派、主張一邊一國，卻選擇加入民眾黨，並在過去兩年與藍白陣營站在同一陣線，令他感到不解。他直言，如今看來，陳昭姿是為了推動代理孕母法案，選擇與「藍白」進行政治交易，並諷刺表示，既然如此，就應「向魔鬼兌現支票」，因為目前藍白陣營想通過任何法案根本隨心所欲。





原文出處：快新聞／與魔鬼交易？陳昭姿為《人工生殖法》喊話綠營 律師開嗆：快去兌現支票

