與鴻海結盟後首度參加科技日! 東元秀電氣化三大成果 利明献宣示將深化合作

東元（1504）與鴻海（2317）以換股建立策略聯盟後，今年首度參與「鴻海科技日」，展示從 AI 基礎建設到電動車驅動系統的完整技術布局，成為活動焦點之一。東元董事長利明献表示，東元與鴻海在創新與綠色轉型理念一致，未來將深化合作，持續推出智慧、永續解決方案，加速台灣產業電氣化與全球布局。

東元此次主打模組化資料中心（MDC）解決方案，因應全球企業的數位轉型與雲端需求成長。相較傳統資料中心需18至24個月建置，MDC可在12至18個月完成，全套整合電力模組、UPS、鋰電池及冷卻系統，可依需求打造 Tier 3 或 Tier 4 等級備援，大幅提升部署效率與可靠性。

在電動化領域，東元以 MIH 會員身分展出中置電驅橋、SiC 高功率驅動器與第三代扁線油冷電機三大核心產品。中置電驅橋主攻中型巴士與商用車，具輕量化、高能效與低維護優勢；SiC 驅動器最高輸出功率達360kW、效率高達99%，重量更較主流產品減輕三成；油冷電機能量密度提升3至4倍、體積減少逾三成，已導入國內外巴士與電驅橋平台。

此外，東元響應電電公會推動「TEEMA科學園區」國際布局計畫，整合旗下智慧能源管理系統（EMS）、建廠機電、節能診斷、儲能與資料中心建置等完整方案，協助台商打造低碳、高效率的永續工廠。

