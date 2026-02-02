與鴻海集團75億交易案遭檢舉！中工三點澄清：預售未交屋無實登 不排除提告

位於新北市土城區的「中工雲宇宙」AI智慧產業園區。資料照



中華工程（2515）指標建案「中工雲宇宙AI園區」爆發資訊揭露羅生門。有股東質疑中工宣稱與鴻海集團簽署75億元交易案，實價登錄僅顯示2億元，已於今（2/2）日向金管會檢舉請公權力介入。中工對此發布三點聲明回擊，強調該案仍處於預售階段，預計 2026年中才取得使用執照，在未完成產權登記前依法本無實登資訊，相關指控係對不動產交易流程的惡意曲解，為捍衛商譽，不排除對惡意散布不實資訊者採取法律行動。

中工股東黃文泰今日向金管會證期局和台灣證券交易所檢舉中工指標建案「中工雲宇宙AI園區」一筆高達75億元的不動產交易，不僅公開資訊觀測站查無後續重大訊息，實價登錄金額也查無相關資料，形成羅生門，已具名向金管會證期局和證交所檢舉，希望公權力介入調查，維護股東權益與資訊充分且即時揭露的秩序。

黃文泰指出，自雙方公告簽署意向書至今，市場未查得後續已完成正式不動產買賣契約、完成交割，或列為固定資產的重大訊息公告；這筆交易是否已實質成立、是否仍停留在意向階段，股東十分關注，資訊應該充分且即時揭露。

中工發布三點聲明回應，首先，針對「土城雲宇宙AI園區」之交易案，早於2023年10月12日即已發布重大訊息，明確公告與鴻海集團旗下鴻運科簽署「房屋及車位預購意向書（MOU）」，交易標的包含廠房約1萬2747坪及車位300個，總金額約新台幣75.49億元。

其次，依據雙方簽署之MOU內容及年報揭露資訊，該意向書效力持續至完工交屋結算日止。目前本案正如期進行中，預計於2026年中至第3季分區取得使用執照；待權狀核發後，雙方始進入最終價格議價、簽訂正式買賣契約及點交付款程序。在取得執照與完成產權登記前，自無所謂「實價登錄」資訊，特定人士以目前查無實價登錄為由進行攻擊，顯係對不動產預售交易流程之惡意曲解。

最後，中工向來恪守上市櫃公司資訊揭露規範，該交易案進度與預期營收認列時程，均已多次對外說明清楚，對於特定股東無視客觀事實，藉題發揮、惡意散布不實資訊意圖影響股價或混淆投資大眾視聽「深感不解」。

中工強調，針對此類無端指控與攻擊，將蒐集相關事證，不排除對惡意損害公司商譽者採取法律行動，以維護全體股東及公司之權益。

