與黃仁勳見面？蔣萬安：一切配合他行程安排

▲對於是否會與黃仁勳會面，台北市長蔣萬安30日受訪時說，會持續與輝達保持聯繫，一切都配合黃仁勳行程安排。（示意圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 輝達執行長黃仁勳昨（29）日抵台後，展開一系列行程，不過在這緊湊行程中，他是否會與北市府會面，對此，台北市長蔣萬安今天說，會持續與輝達保持聯繫，一切都配合黃仁勳行程安排。

黃仁勳昨日下午搭乘專機抵達台灣，按照往例拜訪台積電創辦人張忠謀後，今日早上與鴻海董事長劉揚偉會面後，參加輝達公司會議，晚間再去尾牙活動，並預計明日安排與台灣AI供應鏈合作廠商見面。

市場關注黃仁勳這次的行程是否會跟北市府見面？對此，台北市長蔣萬安今日出席活動時表示，市府持續與輝達保持聯繫，理解黃仁勳此行行程非常緊湊，一切都配合黃仁勳安排。

廣告 廣告

此外，有消息傳出，後續看能將再於台北市增設第二總部，地點會落腳於洲美段區域，不排除是洲美國小預定地，對此，輝達執行長黃仁勳今日表示，是有一個地點，他莞爾笑回「是有可能性，甚至是有機率發生的。」增添不少想像空間。

針對第二總部的傳聞，蔣萬安也表示，目前沒收到相關訊息，但如果輝達提出需求，市府一樣會給予協助。

輝達台灣總部將落腳北投士林科技園區T1718基地，市府盼在黃仁勳見證下，與輝達台灣子公司簽訂地上權契約，因此黃仁勳此行是否與蔣萬安會面備受矚目。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

黃仁勳會見劉揚偉！讚鴻海為AI重要合作夥伴 透露計畫將擴大徵才

黃仁勳今晚吃這個！位於敦化北路中餐廳「榕居」 特色餐點看過來

不只黃仁勳訪台！美光總裁會面賴總統 收購力積電銅鑼廠後首會談