與黃國昌不同調？李有宜突退黨 張啓楷喊挽留：裡面出甚麼問題？

李有宜宣布辭去民眾黨發言人及財務監督委員等職務，並退出民眾黨，全力專注學業；主席黃國昌簡短回應，李要求學就好好讓李去求學，一切祝福。同黨立委張啓楷則稱，李是優秀人才，應全力挽留，他也將去了解裡面到底出甚麼問題。

張啓楷1日在節目上表示，李有宜非常優秀，表現也很好，李以前在美國的時候，就曾經有去過美國國會幫忙輔選的經驗，而且也有美國會計師的資格，包含一些預算審查的事情，李還有協助他看。

張啓楷提到，李有宜上次參加選舉時的成績相當亮麗，在三重蘆洲拿到約8萬4千多張選票，李也曾宣布會選該區的市議員，「裡面到底出了甚麼問題？我會找機會跟她談」，他近日因國會外交，十幾天都不在台灣，但他是民眾黨中央的選舉決策委員會成員，所以會去了解出了甚麼問題。

張啓楷強調，民眾黨對於大眾而言，就是個新興小黨，有些制度需要建立，本來黨內有規範，如果同個地區有兩個要參選的人，先做協調，不然就是民調，但怎麼會選在這時退黨，李有宜也說不是因為空降到地方的黃國昌服務處三重蘆洲區主任周曉芸才退黨，他會先去了解原因，看有沒有機會能挽留、讓李留下來。

