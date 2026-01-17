與黃國昌南下輔選張啓楷 柯文哲：嘉義市藍白一定只會推出1組候選人

民眾黨前主席柯文哲南下為黨內嘉義市長參選人張啓楷輔選。民眾黨提供



備戰年底地方大選，民眾黨前主席柯文哲、現任主席黃國昌今（1/17）天下午一同南下，為黨內嘉義市長參選人張啓楷輔選。柯文哲在致詞時表示，嘉義市藍白一定只會推出一組候選人，相信張啓楷一定比對手好，最後一定會當選。

黃國昌在致詞時表示，張啓楷在立法院2年多，推動多個民生法案，而且沒有一個法案牽涉到藍綠，也沒有牽涉到統獨，每個法案都是不分職業、不分族群，為台灣人民爭取權益。

黃國昌指出，在修《財政收支劃分法》的時候，張啓楷為嘉義鄉親爭取地方經費，卻被民進黨立委包圍、霸凌，用不堪入耳的語言辱罵。他說，自己要替張啓楷向對手民進黨立委王美惠下戰書，請王說明為什麼《財劃法》修法可以讓嘉義有更多的建設經費，王卻反對修法。

廣告 廣告

柯文哲說，張啓楷有媒體經歷，對城市行銷是一大加分，而且很認真做事，符合台灣民眾黨理性務實科學的推薦標準。

柯文哲表示，嘉義市藍白一定只會推出一組候選人，「這個我們會努力辦到」，他相信張啟楷一定比對手好，最後一定會當選。他說，嘉義就是「民主聖地」，而且嘉義市議會無黨籍議員占多數，所以不藍不綠，代表嘉義很容易接受新事物。

更多太報報導

控賴清德30年捐1億「財產來源不明」 陳佩琪：北檢要搜索羈押、與柯家一樣待遇

與柯文哲南北分進合擊輔選 陳佩琪否認參選：台北是比較困難、複雜選區

幕後／陳昭姿留任餘波未了！民眾黨團委員會分配大風吹 黨內憂戰力打折扣