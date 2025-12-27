與黃國昌同日跑新北基層造勢 蘇巧慧再申：一直認為是面對一對一選戰

民進黨立委、2026年新北市長參選人蘇巧慧今(27)日前往新北市三重區參加三重天后宮廟慶活動。(記者黃子暘攝)

〔記者黃子暘／新北報導〕民進黨立委、2026年新北市長參選人蘇巧慧今(27)日前往新北市三重區參加三重天后宮廟慶活動，席間受訪。同樣有意參選明年新北市長選舉的黃國昌今在新莊區造勢，出席活動者包括陷入涉貪官司的前台北市長柯文哲，如何看待此事？蘇巧慧再申，「從參選以來，一直認為我們就是面對一場『一對一的選戰』」，至於相關案件既已在司法程序處理中，就尊重司法，也盼國人都尊重司法。

蘇巧慧說，自參選以來一直都是面對一場一對一的選戰，她也朝此方向努力，最大目標就是要爭取過半認同，同時也讓民進黨新北市議員參選人全壘打，為達成目標，她們選擇勤走基層、握遍每一雙手，讓更多的人認識議員參選人，一起讓新北市成為更好的城市。

蘇巧慧參選新北市長，外界不免將她與前台北縣長(現新北市)、其父蘇貞昌相互比較。對此，蘇巧慧認為，蘇貞昌將當時的台北縣脫胎換骨，許多人印象深刻，例如今日便有中和鄉親告訴她，「你父親做很好，你父親做事讓中和都不會再淹水」，治水部分，三重區則有二重疏洪道從髒亂變美麗，她覺得這些成績讓大眾都有感。

「現在輪到我們要準備上場」，蘇巧慧表示，期勉自己善用經驗、能力，與經驗十足、能力強的黨籍市議員等團隊同仁一起努力，讓市政一棒接一棒，讓新北更好。

