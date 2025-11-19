與黃國昌會面 鄭麗文：藍白是台灣主流最新民意

（中央社記者劉冠廷台北19日電）國民黨主席鄭麗文今天與民眾黨主席黃國昌會面，鄭麗文表示，希望未來藍白合作能1加1大於2，全方位合作無死角，目標帶給台灣人民最好的政策、團隊、治理；她並強調，藍加白無疑會是台灣主流最新民意，台灣人民將會是最大贏家。

鄭麗文說，希望藍白合作不同於歐洲的內閣制，而是類似法國的雙首長制，並走出為台灣人民量身訂做的道路，希望在短時間內於政策、人選上，透過民主、公平、公開機制贏得大選。

廣告 廣告

鄭麗文和黃國昌下午在新北市會面，鄭麗文在會中表示，今天是台灣民主發展迎來嶄新里程碑，首先在民主政黨合作上，從過去一年在國會，擴大深化到地方選舉，不希望在地方自治選舉過程中，因為鷸蚌相爭導致劣幣驅逐良幣，希望選賢與能，在地方選舉上能讓最好的團隊、最強人選、最符合人民期待的參選人順利產生跟當選。

鄭麗文說，希望不只讓最強的人當選，而且希望1加1大於2，全方位合作無死角、長短互補。在未來選舉過程中，不只產生最強人選、團隊，最後受益的一定是台灣人民，希望選舉過程中得到最佳成果；所以說1加1大於2，藍加白會是台灣主流最新民意，帶給人民最好政策、團隊、最佳的治理，人民會成為最大贏家，這是兩黨合作最重要的初衷與目標。

鄭麗文強調，未來這一年要面對全新的挑戰，如何保護民主核心價值繼續延續、在明年大選勝出、以及推行重要法案政策，這都是在野黨必須專注努力的方向。希望今天是一個很好的開始，希望大家看到藍白的決心與堅持，對台灣民主寄予更高的期待。

鄭麗文說，藍白合作曾經坎坷、千難萬險，但在野不能再懷憂喪志、打心中小算盤，而是要體認肩上的責任，不是為了合作而合作，不是為了位置，而是不會因為遊戲規則讓鷸蚌相爭，要透過兩黨智慧，在過去的錯誤中學習，找出一條新的康莊大道。

鄭麗文說，她過去跟黃國昌沒有私交，但今天可以深刻感受到心情是一致的，對未來的重任都有共同理解，為了就是大義跟大利；很高興跟黃國昌有相同默契，黃國昌說的她都百分之百認同，1加1大於2帶給人民最大利益。（編輯：謝佳珍、蘇志宗）1141119