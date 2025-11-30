與黃國昌「四大金釵」搶選議員才退黨？李有宜回「不便評論黨內事務」：未來也許還會相見、不排除任何可能

原先有意挑戰三蘆市議員選舉的民眾黨發言人李有宜，今（30）日上午卻透過臉書稱因學業因素退黨。她後續出面受訪時被媒體問及，是否還有可能再戰2026、或是轉向其他政黨？李有宜語帶保留表示「不排除任何可能性，未來也許還會相見」。

李有宜上午透過臉書表示：「親愛的支持者與黨員朋友們，本人即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出台灣民眾黨，全力專注博士班學業。期早日學成畢業，返回政壇為民服務，我們後會有期」。

對此，民眾黨表示，尊重其個人生涯規劃，感謝她過去對台灣民眾黨的付出以及與所有夥伴並肩作戰、共同基於以「民眾為本」為民服務，民眾黨已在第一時間表達關心，祝福她早日完成學業。

李有宜後續也出面受訪表示，非常感謝三蘆及之前立委選舉的五股朋友支持，但自認在能力上也有很多不足之處，需要趕快回到學校將博士班學業完成，「希望大家等等我，未來也許我們還會再相見」。

李有宜曾代表民眾黨參選參選新北市第二選區立委（五股區、蘆洲區、三重區富貴里等16里），也有意挑戰2026新北市第四選區（三重、蘆洲）市議員選舉。不過，民眾黨主席黃國昌卻和其三重蘆洲辦公室主任、旗下「四大金釵」之一的周曉芸共同掛上看板，媒體問及，是否與此有關？

李有宜回應：「沒有關係，這是我深思熟慮後的決定」，現在她已經不是黨員，對於民眾黨內事務不便多做評論。至於之後若要投入選戰，是否可能轉向國民黨或其他政黨？李有宜則說「未來不排除任何可能性，但現階段我還不想想這麼多，先專注學業」。

