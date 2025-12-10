與黃豪平、夏和熙、圓圓主持台北跨年 吳姍儒笑喊：結束就能回家抱小孩

台北市政府觀光傳播局主辦的《台北最High新年城-2026跨年晚會》將在中視、中天綜合台全程轉播，由Sandy吳姍儒、黃豪平、夏和熙、圓圓共同主持，包括蔡健雅、韋禮安、美秀集團、高爾宣OSN & 王ADEN、Bii畢書盡、U:NUS 、GENBLUE幻藍小熊、李千娜等，堅強卡司將和全台民眾一起跨年！

吳姍儒將擔任「台北最High新年城-2026跨年晚會」主持人。（圖／中視提供）

二寶媽吳姍儒，此次接下台北跨年晚會的主持工作，坦言相當期待，「從小在台北長大，看過無數場台北跨年，之前都在外縣市或是國外工作，今年可以一主持完就立刻回家，在新年的第一天抱小孩，當然非常開心」，當看到演出卡司的名單時，她直呼現場氣氛一定會很嗨，「有不少熟人，會很想在後台跟主持群打賭，如果在韋禮安跟蔡健雅上台時，能夠忍住不在後台跟著大唱特唱，就能抽禮物」。

廣告 廣告

黃豪平將擔任「台北最High新年城-2026跨年晚會」主持人。（圖／中視提供）

黃豪平身為主持人之一，坦言受邀時就立刻跟女友分享喜悅，「第一個就是告訴女友，自己終於站上這個舞台，也希望她把時間空下來（陪他一起參與活動）。」也提到面對主持搭檔，完全不擔心默契，反倒有身材壓力，「我積極想辦法要瘦身，因為Sandy氣場強、氣質又好，夏和熙則是身材很好，圓圓又很辣，所以希望自己也要維持好的體態，不要被比下去。」

夏和熙將擔任「台北最High新年城-2026跨年晚會」主持人。（圖／中視提供）

夏和熙則透露主持台北跨年對他來說已是「圓夢」，而去年才跟黃豪平、圓圓合作跨年晚會主持，所以這次4人聯手一定會很有默契，活動當天，讓他擔心的只有一件事，「我是一個很怕冷的人，會比較擔心長時間吹風，所以我很注重事前的養生。」

圓圓將擔任「台北最High新年城-2026跨年晚會」主持人。（圖／中視提供）

而主持活動身經百戰的圓圓，已經10多年來的跨年夜都是在舞台上度過，這次台北跨年是全台最大場，所以目前已經認真在消化事前必做的功課，「這次的演出卡司都曾遇過，完全知道他們的舞台魅力是什麼」，她認為今年的台北跨年陣容簡直就是100分。

12月31日「台北最High新年城-2026跨年晚會」從晚間7點起在中視、中天綜合台轉播。

延伸閱讀

中職/砸錢就留得住！ 樂天桃猿2年約簽回威能帝

中職/富邦悍將再補強 宣布簽下林書逸

中職/林岱安7年約去富邦悍將 布雷克：可能不能當隊友了…