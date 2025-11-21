「與龜同行」社區林業增能工作坊 強化在地保育成果

烏龜沒有真正的牙齒，而是利用角質化的上下顎來切割食物。(圖：林保署南投分署提供)

▲烏龜沒有真正的牙齒，而是利用角質化的上下顎來切割食物。(圖：林保署南投分署提供)

為推動社區林業及國土生態綠網理念，強化在地社區生態監測與巡護能量，農業部林業及自然保育署南投分署攜手農業部生物多樣性研究所、南投縣魚池鄉大雁休閒農業區發展協會，於二十日辦理「與龜同行－臺灣淡水龜棲地保育行動工作坊」，展現社區林業推動的豐碩成果與在地保育能量。

南投縣魚池鄉的大雁村，地處鄉境北面，與桃米社區相鄰，其海拔高度介於在六百至八百公尺之間，呈現緩慢起伏的低丘陵地貌，區域內涵蓋茶園、林地與溪流等多樣化棲地。此外，大雁村位處國土生態綠網西五區內，生態資源豐富，是柴棺龜及食蛇龜等臺灣珍稀淡水龜的重要棲息環境。

廣告 廣告

本次工作坊特別邀請農業部生物多樣性研究所，講授「臺灣淡水龜的生態」與「臺灣淡水龜的保育及社區參與」兩項主題，內容涵蓋龜類辨識、熱點通報與資料上傳等實務操作，並由研究團隊追蹤器材示範。透過課程培訓與戶外操作，具體提升在地生態監測能力，也展現社區守護自然環境的行動力與凝聚力。

林業育南投分署表示，社區林業計畫長期致力於建立政府與社區的夥伴關係，透過專業輔導與社區民眾參與，強化地方生態監測與巡護量能，深化在地保育意識，讓更多社區民眾投入生態保育行動，共同守護生活環境與自然生態。