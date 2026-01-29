與《七龍珠Z》跨界合作！ 2026澎湖國際海上花火節全場次時程公布

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

澎湖縣政府近日正式公布「2026澎湖國際海上花火節」全場次活動時程。自宣布攜手全球知名動漫IP《七龍珠Z》跨界合作後，備受各界關注。今年除了主會場馬公觀音亭場次外，民眾期待已久的3場離島專場及3場地方限定場也同步曝光，邀請國內外旅客今夏走進澎湖，在璀璨花火與無人機燈光秀中，展開一場難忘的夏日旅程。

澎湖縣政府近日正式公布「2026澎湖國際海上花火節」全場次活動時程。（圖／澎湖國際海上花火節 FB）

澎湖縣政府指出，2026年花火節規模再升級，主會場設於馬公觀音亭園區，將於4月20日及27日率先舉辦2場試放場次為活動暖身，並於5月4日正式開幕，活動一路延續至8月25日。期間規劃為5月4日至6月25日每週一、四施放，6月30日至8月25日則調整為每週二舉辦，煙火及無人機展演原則於晚間9時登場。

為擴大活動效益、帶動各地觀光發展，縣府今年特別規劃3場離島專場與3場地方限定場次，串聯澎湖多元觀光亮點。離島場次分別為6月6日望安場、6月13日七美場及6月27日吉貝場，煙火將於晚間8時施放；地方限定場次則包括6月20日湖西場、7月4日西嶼場及7月18日白沙場，讓遊客深入不同場域，感受澎湖各地獨有魅力。

澎湖縣政府表示，2026年澎湖國際海上花火節將全面結合《七龍珠Z》主題，透過煙火施放與無人機燈光展演，打造專屬澎湖夏夜的熱血氛圍。誠摯邀請全台粉絲及國內外遊客提早規劃行程，一同到澎湖享受屬於澎湖夏日最震撼的花火節。

今年除了主會場馬公觀音亭場次外，民眾期待已久的3場離島專場及3場地方限定場也同步曝光。（圖／澎湖縣政府旅遊處 FB）

