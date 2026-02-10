與「中」關係受檢視 高金質詢曾口誤「我們」習近平

台北市 / 綜合報導

不過立委高金素梅過去跟中國關係，其實一直不斷受到檢視，像是過去在質詢行政院長卓榮泰時，口誤說出「我們」的習近平，又或是，拿著簡體字簡報質詢，都被質疑似乎跟中國靠得太近，而這回遭到檢調搜索，第一時間，國民黨立委羅智強在臉書聲援，民進黨立委陳培瑜則回擊，如果沒有犯錯，為什麼要急著出來洗地，但也強調，目前還是靜待司法調查。

立委(無)高金素梅(2024/06)說：「指控國會改革的法案，是指...是我們是習近平指控，是我們習近平這個，要求韓院長還有傅崐萁，要來幹的。」質詢行政院長卓榮泰，立委高金素梅兩度脫口而出，「我們的」中國國家主席習近平，當時高金素梅回應，發言遭到斷章取義，但過去包含質詢簡報…。

前行政院長 陳建仁vs.立委(無)高金素梅(2023/03)說：「中華民國的官員挺起你們的腰桿，我的腰桿是挺直的為了捍衛台灣，擺脫美國...。」質詢前行政院長陳建仁，抨擊美國推銷軍火、鼓吹戰爭，但簡報上卻使用簡體字，遭到民進黨質疑是拿誰的劇本？高金素梅跟中國關係，一路以來不斷受到檢視。

中國新聞旁白(2009)說：「在人民大會堂會見了高金素梅率領的，台灣少數民族代表團全體成員。」時間拉回2009年，莫拉克風災期間，高金素梅以「台灣少數民族代表團」團長名義，前往中國訪問，更會見時任中共中央總書記胡錦濤，事後拿著一億元捐款回台，引發各界質疑，當時國民黨原住民立委孔文吉，也公開抨擊為選舉綁樁。

立委(無)高金素梅說：「我們沒有1毛錢是用在工作上面的，2千萬的人民幣呢，是通通要給我們的這個所有的族人們。」而如今高金素梅遭到搜索，但也引發朝野論戰。

立委(國)羅智強說：「這一次劍指立法院，監督政府最有力的高金素梅委員，台灣民主在賴清德的手上已經是完全的不演了。」

立委(民)陳培瑜說：「羅智強委員急著幫忙出來洗地，急著想要幫忙漂白，甚至急著想要帶著輿論的風向說這是政治迫害，但是我想所有的調查都必須要靜待司法調查的結果。」高金素梅涉入何種案件，相關細節目前案由不明，但與中國關係，再度受到檢視。

