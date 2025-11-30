與「名媛界大S」糾紛未落幕...「夜店大亨」夏天倫驚傳手臂遭砍！2男停車場埋伏襲擊

夏天倫被人襲擊砍傷手臂，在IG曬出當時報警及就醫照片。翻攝夏天倫IG



有「夜店大亨」之稱的夏天倫與前妻黃廉盈的財務糾紛尚未落幕，今（11/30）傳出夏天倫與女友人在停車場遭人襲擊，他左手臂被割傷，女友則是眼部瘀腫，犯嫌行兇後即駕車離去，警方正在積極追查。

據了解，事發地點在民生東路三段一處大樓地下二樓停車場，夏天倫與女友步行時，突遭兩名男子持利器攻擊，43歲夏天倫左手臂被割傷，右手與眼部也出現腫脹，被送往醫院治療。33歲同行女友人眼部瘀腫。

行兇兩名男子疑似早已埋伏在該處，行兇後即駕車離去。夏天倫與女友人向警方表示，不認識兩名行兇者，對於其身分、使用兇器、動機等，都仍待警方進一步追查釐清。

夏天倫稍早在IG限時動態曬出警察到場，及自己就醫畫面。可見他左手綁著繃帶，右手疑似也有割傷，灰白的上衣留著些許血跡。

夏天倫與「名媛界大S」黃廉盈2021年結束12年婚姻，隨後爆出紛爭。夏天倫指控前妻涉嫌竊取220萬紅包錢，黃廉盈反控前夫妨害名譽、加重誹謗等。近日，夏天倫怒控前妻脫產，再聲請假扣押，氣得黃廉盈於社群開嗆，雙方你來我往，互不相讓，成為八卦焦點。

黃廉盈有「名媛界大S」之稱。翻攝黃廉盈臉書

