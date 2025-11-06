與「揭弊女神」馬郁雯同台！李正皓揭婚事看法：她的狼性吸引我

馬郁雯投入台北市中正萬華市議員選舉，李正皓打趣目前的職位是「議員參選人佐」。翻攝臉書



有「揭弊女神」稱號的三立前記者馬郁雯投入北市中正萬華市議員選舉，今（6日）與政論節目主持人、男友李正皓接受媒體人周玉蔻寶島聯播網「新聞放鞭炮」節目專訪。李正皓表示，馬郁雯跑新聞的「狼性」很吸引自己，稱讚她外在美與內在兼具，坦承兩人還沒登記結婚，但打趣自己已經改名「馬李正皓」。

馬郁雯說，曾跑新北市烏來風災新聞，道路中斷、地基掏空，手機沒通訊，她清晨五點徒步走六個小時來回採訪現場，傍晚六點以前一定要走出來發新聞，那三、四天內，足足瘦了兩、三幾公斤。周玉蔻回憶，當初在《聯合報》跑新聞，拿過一萬美金獎金。李正皓則爆料，周玉蔻買房子就是靠獨家獎金。

李正皓說，馬郁雯未來不管當網紅、政治評論員或政治人物，他都願意幫忙，馬決定選議員也是這個月的事情，兩人各忙各的，每周日還要對下週行程、哪幾天可以一起吃飯。馬郁雯表示，希望當獨立的個體，選議員是自己的決定。李正皓表示，馬郁雯當選市議員後，自己大概不會選舉了。

馬郁雯說，媽媽很常跟李正皓講電話、也很常看李正皓的節目。李正皓透露，已經把馬郁雯帶回去見爸媽。李正皓也談到，兩人交往期間，曾經被兩組媒體、集團的狗仔跟監。

周玉蔻在節目休息時間，追問兩人是否到美國出遊時想過登記結婚？李正皓說，確實沒登記，否則馬郁雯當選，兩人就要夫妻財產申報，就騙不了人。有聽眾並問，「李正皓與馬郁雯誰先告白？」「何時要生小孩？」

民進黨前立委段宜康日前替馬郁雯站台並陪同她在萬華掃街，李正皓當時在臉書表示，感謝段宜康全力相挺，自己目前的職位是「議員參選人佐」，煩請大家多支持，讓小弟能成為「議員佐」。

