與「民歌教父」楊弦同台後驟聞噩耗 楊肅浩慟喊：把握相處的時光

【緯來新聞網】歌手楊肅浩今年憑藉著《像咱這款人》專輯入圍今年金曲台語歌王、專輯等多項大獎，日前因為參加了《臺北大巨蛋 民歌大團圓》而成就了人生第一次的大巨蛋演出，更因此與許多資深民歌手前輩同台，讓他直呼收穫甚多，更充分享受對著台下好幾萬人演唱的感動；提及過程中最難忘的回憶，楊肅浩透露曾和前陣子甫仙逝的「民歌教父」楊弦老師一起上過唱歌課，讓他感受到前輩的專業及溫暖，「沒想到這場經典的演唱會後幾周，就看到老師過世的消息，讓我覺得人生有什麼想做的是要及時，把握跟身旁的親友相處的時光。」

楊肅浩今年憑藉著《像咱這款人》專輯入圍今年金曲台語歌王。（圖／典選音樂提供）

楊肅浩近期推出專輯中的「童年創傷三部曲」之一的〈八月初八〉，以新創作解開「父親結」的缺愛陰影，藉由音樂自我療癒及與父親和解，「因為而立之年的感觸，才理解父親可能也沒有一個很好的模板，在為人父的年紀，他有著很多對未來或對這個小孩，不確定的茫然。」雖然成家時間未確定，但喜歡小孩的楊肅浩仍把「結婚生子」當成是人生的計畫之一，他坦言因為從小家庭不完整，加上自己父母親都不在身旁照顧自己，讓巨蟹座的他對於「家」更有強烈渴望，「希望結婚後有一兩個可愛的小孩，自己能陪著他們慢慢成長。」



學音樂的他更期許自己未來能成為兒女的「音樂爸爸」，「會在開車時跟家裡放很多音樂給他們聽，讓他們透過音樂了解世界，並根據小孩的特質，引導他走向自己想走的路，也很期待跟小孩在假日的公園一起玩球、盪鞦韆。」值得一提的是，MV特別邀請導演楊世全跨刀，以夢境的形式討論父子之間的矛盾，透過夢裡寫歌實現現實生活中無法完成的事，楊肅浩把三百六十五天日曆中的「八月初八」這個刻在心中重要的日子，化作身為人子及未來成為人父的期許。



儘管在成長歷程中在父子親情這塊上有缺憾，但楊肅浩在音樂創作路上卻有如父親般存在的老師鼓勵支持，像是先前因參加「民歌四十」創作大賽奪冠、參與該系列巡演而輾轉認識的資深音樂人董運昌，就是楊肅浩在音樂之路上的貴人之一，無論是工作上及生活上都給予他建議及幫助；楊肅浩透露近期因為籌備本周日在台北後台 Backstage Café的演唱會的過程中，與董運昌老師有一次促膝長談，他形容那次談話像是一場及時的指路明燈，「我們聊著目前年輕人在產業裡遇到的困境，也聊到成為『職業』音樂人必經的種種過程，這些路也許不好走，但我總是選擇苦中作樂，希望能在不容易的環境裡，把自己磨練成一位更全面、更有厚度的創作歌手。」這份來自前輩如師如父的提點與陪伴，也成為楊肅浩持續在音樂路上前行的重要力量。

