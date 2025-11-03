與「神」同行！瘋神紀公益路跑 神獸、神將與神團共譜文化與信仰

（觀傳媒編輯中心）【記者郭嘉/綜合報導】國人運動風氣提升，各種路跑活動層出不窮，但你有試過「與神同行」的公益路跑活動嗎？「第13屆神獸盃公益路跑」於這個月1號在台北文山區熱鬧登場。今年以「瘋神紀13紀年趣-瘋神歲月、永續共生」為主題，由元太道堂社團法人臺北市元太慈愛人文推廣協進會主辦，還特別邀請知名演員陳亮哲擔任代言人，希望能結合宗教文化、全民運動與公益精神，為文山地區注入滿滿的文化活力與社會關懷。

第13屆神獸盃公益路跑，今年以「瘋神紀13紀年趣-瘋神歲月、永續共生」為主題。(圖/主辦單位提供)

文化與信仰的延續：以「道」為名的紀年之旅

今年邁入第13屆的瘋神紀，特別將主題訂為「紀年趣」，其中「紀年」寓有回顧之意，象徵對前十二屆活動的傳承與省思。主辦單位表示，過去十二年來，「瘋神紀」始終以「道」為核心精神，希望將道教文化介紹給社會大眾，引領「道」走入生活，陪伴民眾度過疫情等艱困時期。

本屆賽事特別規劃「10公里、5公里、3.5公里」三項距離，並創新增設三大特色組別—神獸組（寵物同跑）、神將組（揹著神明）與神團組（三代同堂），以創意形式融合信仰與運動，邀請民眾攜手同樂，讓路跑成為文化傳承的新形態。

瘋神紀13紀年趣公益路跑，熱情民眾揹著神明共同參與。(圖/主辦單位提供)

而且延續「跑出愛、跑出公益」的精神，每位跑者的報名費將提撥新台幣100元捐贈公益單位，支持社會關懷與永續行動。報名費最低僅需新台幣450元，即可獲得限量紀念衣、編織提袋、運動毛巾、帽子、餐盒及摸彩資格等豐富物資，讓每一步都兼具健康、回饋與意義。

同時，今年神獸盃與臺北市立動物園攜手合作，凡12歲以下孩童可憑號碼布免費入園，讓親子能在跑步之外，體驗寓教於樂的自然生態之旅。

這次活動由主持人伯源與瑋薇聯手主持，以熱情活力帶動現場氣氛，還特別邀請知名演員陳亮哲擔任代言人，親自領跑希望以行動傳遞公益力量，號召全民一同共襄盛舉。現場更邀請電影《農曆三月二十三》劇組蒞臨宣傳，分享拍攝點滴與文化故事的同時，也讓這場活動在宗教、人文與娛樂之間激盪出全新火花！

瘋神紀13紀年趣公益路跑，邀請知名演員陳亮哲擔任代言人，並且親自領跑。(圖/主辦單位提供)

這次活動希望透過「行道」於生活，讓修身克己、尊重生命、與自然和諧共處、行善助人等理念成為日常實踐的具體展現，讓更多人認識「道」不僅存在於廟宇，更存在於每一個人的生活與選擇之中。

元太道堂代表表示：「神獸盃不只是路跑，更是一場屬於文山人的文化慶典。這幾年，我們一起經歷挑戰，也一起前行。今年以『紀年趣』作為主題，邀請大家回顧十二年的瘋神歲月。無論你是第一次參加，還是一路陪伴，我們都希望你能帶著笑容與信念，用腳步感受『道』在生活中的力量。跑完一場賽事，也溫暖了一座城市。」

多元合作，凝聚社會善循環

這次活動特邀臺北地方檢察署設攤宣導防詐觀念，提升民眾法律與安全意識。(圖/主辦單位提供)

本屆活動也邀請法務部臺灣臺北地方檢察署設攤宣導防詐觀念，提升民眾法律與安全意識；同時更有社會勞動服務人員現場協助，展現跨單位合作的社會善循環。

「元太道堂」長期以推廣道教、文化、藝術與在地人文精神為宗旨，致力讓宗教文化年輕化、生活化與流行化，結合觀光與公益，使信仰成為城市文化的重要元素。主辦單位期望透過活動延續與傳承，讓「瘋神紀」從文山地區出發，擴展至整個大臺北，乃至成為全國性的文化品牌。

除路跑外，「瘋神紀」系列活動如「瘋神列車」、「文化走廊」等，也將陸續展開，結合道教信仰、人文藝術與地方觀光，讓宗教文化更貼近生活。民眾可關注「瘋神紀」官方臉書，掌握最新活動資訊與精彩內容。