與「郭書瑤愛愛完」卻不認交往！她爆哭吐崩潰關鍵：為什麼跟別人講

藝人郭書瑤（瑤瑤）近年在戲劇方面頗有發展，精湛演技更是受到網友肯定，至於感情方面，空窗7年的她也罕見在節目中分享過往經歷，坦言曾與曖昧對象發生關係，但事後男方卻不認定是男女朋友關係，讓她超級崩潰。

郭書瑤表示男方與她發生親密關係後，彼此應該算是交往，不過男方竟無預警搞消失，只留下一句「我們不適合」，但對於感情果斷的郭書瑤也沒有死纏爛打，「那不要就不要」，而讓郭書瑤真正傻眼的是，曖昧對象說一套做一套的行徑。

郭書瑤透露曖昧對象在她面前都會說好話、各種稱讚，但事後卻又向她的閨密告狀，郭書瑤從閨密那邊得知曖昧對象「渣男」行為後，一度崩潰爆哭，直指對方明明是在跟他談戀愛，「為什麼要去跟別人講這個」。

