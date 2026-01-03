與17噸貨車狹路相逢 愛車後視鏡垂掛車身「陣亡」

〔記者許國楨／台中報導〕台中市東區前天發生一起讓車主又心痛又傻眼的擦撞事故，20歲何姓男子傍晚將愛車停放在住家旁東英路邊，晚間8點準備用車時，赫然發現左側後視鏡「已往生」，外殼斷裂還垂掛在車身上，現場卻不見任何聯絡紙條，讓他心疼報警求助。

第三分局交通分隊警員陳秀芳獲報趕抵現場，見何男滿臉無奈得知原委，隨即調閱周邊監視器，「鏡頭君」立刻上線還原真相，畫面顯示當晚7點多，一輛重達17噸的大型貨車行經東英路，由於該路段路幅不足8公尺，貨車雖有減速，仍在狹路相逢下擦撞後視鏡，駕駛卻未察覺異狀，直接駛離現場。

警方循線比對車籍資料，不到2小時便鎖定34歲陳姓貨車駕駛通知到案，陳男看到監視器畫面後，當場坦承疏失，直言「錯了就是錯了」，也對造成車主困擾表達歉意，警方則依《道路交通管理處罰條例》第62條，針對肇事後未依規定處置行為開罰。

但這起事故並非只有一方挨罰，何男停車時未緊靠路旁，讓原本就狹窄的道路更加吃緊，因此同樣依法告發；警方提醒，交通事故無論大小，都應留在現場報警處理；大型車輛行經狹窄路段務必放慢速度、留意死角，而車主停車也應依規定靠邊，避免因空間不足增加擦撞風險。

