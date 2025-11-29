與200位高中生暢談青年政策 賴清德：共同努力讓台灣比現在更好

即時中心／顏一軒報導

總統賴清德今（29）日下午出席「2025總統與青年論壇」，與來自全國超過200位高中生齊聚一堂，第一線傾聽學生心聲。今年論壇以四大主題「青年培力健康校園」、「民主韌性台灣感性」、「圓夢向前接軌國際」、「AI賦能綠色永續」貫穿，現場多組高中生就不同主題提出專題簡報。賴清德也分享政府推動教育、文化、交通、住宅及社會福利等各項照顧年輕人的政策，期盼透過政策讓每個人都能追逐夢想，國家社會持續進步，共同努力讓未來的台灣比現在更好。





賴清德致詞時表示，青年是國家的未來與棟樑，青年世代的聲音必須被聽見、被理解，也應該被重視；感謝《今周刊》團隊10年來持續舉辦青年論壇，讓執政團隊能與青年面對面交流，使政府與社會能與青年一起成長，也讓每位青年都有更好的空間快樂發展、追逐夢想，讓國家得以培養更多優秀人才，推動台灣持續向前。

賴清德說，正如《今周刊》梁永煌發行人提到，不完美的社會，一代一代都要進步，而青年正代表台灣的未來。雖然心中期待打造更好的台灣交給青年，但是否能符合青年期待，必須透過與青年對話溝通，轉化為政府政策並逐項改善，國家社會才能持續進步。

賴清德強調，國家非常重視年輕人，從教育、文化、交通、住宅到醫療都有完整政策。在教育方面，目前高中職全面免學費，並補助私立大專校院學生每年3.5萬元學雜費，對公私立大專經濟弱勢的學生也額外補助1.5萬到2萬元， 確保家庭經濟困難的孩子也能安心上學。在今日經濟已大幅進步的台灣，不應再讓任何孩子因為家庭背景或經濟因素而無法受教育，政府希望用教育為孩子裝上飛向夢想的翅膀。

針對青年在大學期間的生活支出，賴總統說明，學生若選擇住宿舍，政府提供每名每學期5000元宿舍補助；教育部也持續編列經費協助大專院校改善宿舍環境。若學生不住宿舍而在外租屋，則可申請政府的租金補貼，目前政府一年投入300億元預算，已有約70萬人以上受惠，包含學生與就業青年。若選擇住在家裡，則可使用TPASS通勤優惠，降低交通負擔。

在就業面向，賴總統表示，政府積極縮短學用落差，推動建教合作，並透過學校育成中心及民間創業加速器協助青年創業。並提到，政府已將林口世大運選手村改建為青年創業基地，提供場地、資源與輔導。國發會也設置創業天使投資方案，並另外編列100億元專為數位與淨零領域的新創團隊提供支持，全力打造台灣「創新創業雨林生態系」。

如果青年選擇繼續深造，政府也推出「高等教育深耕計畫」，5年投入約900億元，協助大學提升教學品質，培育具國際競爭力的高階人才。若年輕人想就業，政府也推動加薪，自前總統蔡英文開始至今，基本工資已經連續10年調漲、軍公教也在加薪，軍人另額外加薪；經濟發展企業有賺到錢，政府也鼓勵企業加薪，讓每一個人都能分享到經濟的果實。

談及青年買房議題，賴清德說，政府補貼青年購屋貸款利息，同時也蓋社會住宅，以解決大家關心的居住問題；為了減輕年輕人負擔，政府也推動0到6歲國家一起養及長照3.0政策。這些都是政府對年輕人的規劃，相信一定還有不足之處，因此今天來聆聽大家寶貴的意見，讓國家的政策能做得更好，也讓大家更喜歡台灣，並認同台灣真的是一個很棒的國家。

賴總統提到此次美國總統的競選當中兩位候選人所發表的政見，包括川普總統提出要減稅，台灣已經在推動了；現在租屋單身者年所得62萬6000元以下、四口之家家庭年收入164萬1000元以下，以及三代同堂年所得在212萬4000元以下都免繳綜合所得稅，台灣做得比美國還徹底。

他並表示，最近紐約市長當選人曼達尼（Zohran Mamdani）提出兩項主要政見，包括免費巴士及更便宜的租金；台灣不是只有公車，還有鐵路、火車、捷運，都包含在TPASS裡。租屋部分，政府每年投入300億元預算，幫助就學者、就業者補貼租金；台灣的確不完美，但跟其他的國家相比，還是有很多國家都稱讚台灣，最後和同學們立下願望，要讓未來的台灣比現在更好，並盼大家一起努力。

隨後，賴總統依序聽取5組同學「失敗展覽所」、「夢想實踐，世界同行」、「演算法下的青年：媒體影響與思辨能力的消逝」、「倘若故鄉會開花」及「從『智慧城市』邁向『永續安全國土』」提案簡報，並針對提案進行回應。

賴總統最後與同學們一起合影，現場氣氛溫馨熱絡。包括教育部長鄭英耀、文化部長李遠、僑務委員會委員長徐佳青、《今周刊》發行人梁永煌、華南金控暨華南銀行董事長陳芬蘭等亦出席此次活動。







