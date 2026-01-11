與7年以上徒刑擦身而過！男子修法前販賣喪屍煙彈 法官判刑8月

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

新北市一名王姓男子於2024年7月販售喪屍煙彈供另名林姓男子牟利，遭警方查獲。由於王男犯罪時，依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）尚未被列為管制毒品，基於刑法不溯及既往原則，檢察官依違反藥事法起訴。基隆地方法院近日審結，判處王男有期徒刑8月。

新北男子在修法前販賣喪屍煙彈，遭法官判刑8月。（圖／翻攝Google Maps）

依托咪酯俗稱「喪屍煙彈」，吸食後會有手抖、全身發抖、站不穩等徵狀，長期使用可能有永久性神經損害及呼吸中止等症狀，嚴重影響身心健康，對社會安全造成危害，我國於2024年11月將其列為二級毒品管制。

判決書指出，王姓男子於前年7月，將一個含有依托咪酯的煙彈，以1500元販售給另名林男，遭基隆警方查獲送辦。但因案發當時，依托咪酯尚未被列為毒品，故檢察官偵訊後，將王男依藥事法起訴。法官認為，我國於2024年8月5日，將依托咪酯列為第三級毒品，同年11月27日改列為二級毒品，王男販售煙彈時為7月，當時並未被列為毒品，且王男坦承犯行，依藥事法中的販賣偽藥罪，判處王男有期徒刑8月。

依我國《毒品危害防制條例》第4條規定，販賣一級毒品可處死刑或無期徒刑；處無期徒刑者，得併科新臺幣3000萬元以下罰金；販賣二級毒品可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科新臺幣1500萬元以下罰金；販賣三級毒品可處7年以上有期徒刑，得併科新臺幣1000萬元以下罰金。

◎《FTNN新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

