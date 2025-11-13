與9m88爆緋聞！章廣辰喊「見光死」 努力追回前女友

章廣辰與楊晴出席《舊金山美容院》訪問。（圖／TVBS、服裝提供Sandro Paris）





歌手9m88日前爆出與10年好友章廣辰升格為戀人，甚至被目擊在周興哲演唱會上手勾手、喝同一杯飲料，事後，女方出席記者會親自粉碎傳聞，今（13）日章廣辰與楊晴出席《舊金山美容院》訪問，也笑喊「見光死了！」

章廣辰與楊晴一同出席《舊金山美容院》訪問。（圖／TVBS、服裝提供Sandro Paris）

章廣辰被問到和9m88的緋聞開玩笑說，「見光死了，被寫死了，破壞一段好姻緣。」後來才調皮說「沒有啦！」他透露一直都知道9m88的確很想交朋友，「不要因為我斷了人家桃花。」更直言兩人不會產生火花。

章廣辰也澄清與9m88沒有共喝一杯飲料，「真的沒有，我跟她真的沒有手牽手，也沒有共喝一杯飲料，那是在小巨蛋包廂，那邊飲料超多，一人喝一杯。」不過兩人沒有因為緋聞而尷尬，對方甚至還打電話質問「是不是你們公司在宣傳新戲」。

章廣辰因連晨翔的關係 也想結婚生子。（圖／TVBS提供）

對於感情狀況，章廣辰也直言一直都有其他對象，女方身份是分手3年的前女友，現在從朋友開始當起，兩人交往5年分手已經3年，雖然還沒復合，但最近有跟對方說想要結婚生小孩，「她還在觀察我，看我有沒有合格。」

楊晴透過《舊金山美容院》拍攝走出情傷。（圖／TVBS提供）

楊晴目前也是單身，先前在朋友介紹下與一名美國華裔交往，不過因為遠距離關係而分手，之後曾經獨自到海邊療傷，不過戲還沒拍完就已經走出來了，對方也已經有了新對象。



