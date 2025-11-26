與AI共舞 波克夏也買Google 產業革命迎向投資黃金十年

AI掀起產業新革命，帶動新一波經濟循環啟動，相關的投資機會無疑是近年最需要抓住的主旋律。由元大投信主辦的「看懂AI新經濟變局 主動出擊強勢股」講座在11月22日周末下午登場，透過專業的研究團隊分析「全球AI新經濟」的核心脈動與投資機會，帶領當日逾200位民眾了解AI基礎建設到技術應用的全面爆發，一同提前卡位未來十年的結構性成長趨勢。

阮慕驊:泡沫還太早 AI現在才是技術成長轉捩點

針對市場最關心的AI是否泡沫，以及AI還能走多久的問題，專家們依序提出見解。阮慕驊認為，AI無庸置疑是未來的趨勢和方向，從科技面來看，如今AI自駕車、通用人工智慧（AGI）都還沒有落實，AI的技術發展才在起步階段，AI科技扮演人類歷史文明、社會經濟結構中非常重大的轉變點，目前也還沒到技術成熟的階段，現在說結束，實在是言之過早。

但從投資面來說，回顧過去幾次歷史，經濟重大發展確實伴隨著泡沫，當中最有名的是2000年，也就是一般俗稱的網路泡沫，但他認為這個說法其實不精確，網路沒有泡沫，網路從2000年發展至今，反而越來越好，現在大家都還是使用網路，但股價確實有出現泡沫，納斯達克指數本益比衝上百倍，引發空頭走勢，但從長線來看，新科技帶動的新經濟模式產值增長驚人，抓住趨勢進場的投資人獲利不只百倍，建議投資人，長期投資、選對的標的、定期定額，時間會給予長期投資相對應的報酬率。

元大投信也指出，對比AI與網路時代，兩者有結構性成長與獲利差異，從需求、商業模式、股價以及企業獲利模式三項目來檢視，在網路時代初期的時候需求有限，且商業模式無法變現，估值先漲，但獲利並未跟上；而AI時代，不僅市場需求爆發、商業模式也確立，股市成長是建立企業實際獲利之上，評價也相對合理。

除了強大的基本面與產業前景外，聯準會政策立場謹慎穩定，在美國經濟數據回歸長期水平之下，貨幣政策可望溫和寬鬆，這將有利AI成長股的股價表現，在資金行情助攻下，AI有望迎向黃金十年。

AI產業全面升級中 下一個「新經濟循環」正在成長

隨著AI 投資浪潮持續，產業升級趨勢明確，AI應用刺激伺服器需求激增，因應雲端與企業投資加速，雲端服務供應商（CSP）積極建置AI資料中心，近期各大CSP法說會更進一步上修2025年資本支出展望，預期2025年CSP資本支出年增58%至4037億美元，2026年則更進一步年增31%達5271億美元，而台灣在供應鏈也扮演重要的一環。元大投顧剖析台股的投資機會，包含了AI晶片、ASIC、AI伺服器族群、散熱、PCB、電源、連接器、記憶體等等，都將受惠於趨勢發展。

生成式AI掀起全球產業新革命，從晶片算力、資料中心到醫療、金融、廣告科技等應用場景，AI不再只是科技趨勢，而是正在形塑下一個「新經濟循環」。各大企業加速投入資本支出，AI服務滲透率快速提升，全球AI相關產值預估將在2030年前突破兆美元級規模。在這波浪潮下，掌握AI產業關鍵節奏，已成為投資人布局未來成長的重要關鍵。

掌握成長關鍵 「AI基礎建設+AI技術應用」

元大AI新經濟（00990A），這是國內首檔主動式ETF聚焦AI主題，採不配息設計，發行價10元，也就是說，一張只要一萬元就能積極參與AI新經濟成長機會。

AI市場加速擴張，在龐大商機下，投資題材萬箭齊發，主動式選股將呈現較指數被動投資更快速的操作反應，以積極挑選新世代贏家，挖掘市場潛力股，創造參與超額報酬機會。

主動元大AI新經濟（00990A）有兩大不同：第一，ETF投資採用全球化布局，關注歐美亞太指標企業，全面涵蓋AI基礎建設與技術應用領域，不漏接AI戰略成長價值的投資機會；第二，鎖定AI基礎建設及AI技術應用兩大投資主軸，AI技術革新快速，透過布局軟硬體兩大領域強勢股，才能全面覆蓋AI新經濟，隨著AI基礎建設擴張與技術應用爆發，全面釋放長線成長動能，推動新世代經濟引擎。

不過，元大投信仍提醒AI新經濟相關企業可能正處於成長初期，會有產業變化快速或業務高度集中等風險，相對適合具有一定風險承受能力與追求成長潛力的投資人。