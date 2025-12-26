與BTS柾國爆熱戀？Winter「遮情侶刺青」遭酸：遮瑕膏比公關努力

南韓女團aespa成員Winter（金旼炡）近日和男團BTS成員Jung kook（田柾國）爆出戀情。（圖／翻攝自Winter、BTS IG）





南韓女團aespa成員Winter（金旼炡）近日和男團BTS成員Jung kook（田柾國）爆出戀情，由於雙方公司表示「無立場」，外界認為是默認戀情。昨（25日）Winter出席活動時，被發現疑似刻意遮蓋刺青，此舉動令韓媒和網友有了更多的猜測。

根據韓媒《The korea times》報導，今年SBS歌謠大戰紅毯上，Winter以一身淺藍灰色平口禮服優雅亮相，媒體與網友發現，她右手臂後面的「三隻狗狗」刺青疑似用化妝品遮蓋。

Winter遮掩刺青遭諷心虛

此舉令韓媒和網友表示，「原來真的可以遮住啊」、「如果這麼容易，她之前為什麼不遮住呢」、「看起來太自然了，我都沒注意到」、「Winter被爆出和Jungkook的情侶刺青後，一直用遮瑕膏遮蓋」、「遮瑕膏現在比他們的公關團隊更努力了」、「她以前不是一直高調炫耀自己的戀情嗎……現在怎麼變成這樣了？」。

廣告 廣告

不過也有部分網友表示，「SBS是韓國少數幾家在公共節目中不播出紋身的媒體公司之一，因此該電視台可能會要求藝人透過膠帶、化妝、服裝遮蓋紋身，或在後製剪輯中進行模糊處理」、「我寧願誇讚她的裙子，也不願八卦」、「韓國電視節目的服裝要求依然嚴格，尤其是在年末的頒獎典禮上，這點看來並不奇怪」。

近期傳出Winter與Jung kook手臂相同位置上有一樣的「三隻狗狗」刺青，以及同款短褲、拖鞋、手鏈等多個物品，此外因爲Jung kook在兵役期間，曾前往觀看aespa演唱會，因此兩人爆出戀情。

另外，Winter先前出席活動時，曾以手套遮住刺青手臂，當時就引發猜測是否刻意遮掩，或是出於造型考慮；而Jungkook近期影片中大方露出滿是刺青的右臂，卻未見疑似情侶刺青的左臂，引起外界更多聯想。



【更多東森娛樂報導】

●日寫真女星辦握手會「0人到場」急喊卡 她獨坐會場發呆畫面曝光

●MC夢爆不倫已婚代表 「怒再發聲提告」 16年委屈全說了

●好眼熟！飯糰正妹是11年前人氣「影星」老司機一看就認出

