與BTS RM合作爆紅！人氣韓團嗨炸《樂團祭》 流利中文告白：我愛你們

南韓另類KPOP樂團Balming Tiger壓軸演出。樂團祭提供

全臺首檔以「樂團養成」為核心的音樂實境節目《樂團祭》，歷經半年激烈舞台挑戰與創作養成，終於於12月6、7日在新北大都會公園水漾啵啵廣場舉辦「新世紀的決心」音樂祭，也正式畫下圓滿句點。現場兩天匯聚節目中24組人氣樂團與海內外嘉賓輪番登台，其中2022年時曾與BTS的隊長RM合作一曲〈SEXY NUKIM〉的南韓另類KPOP樂團Balming Tiger更是壓軸演出，狂用流利中文喊：「我愛你們！」

Balming Tiger壓軸登場最吸睛 中文告白＋嗨扭屁股炒熱全場

兩天的表演壓軸，是來自南韓的Balming Tiger，他們用獨特的音樂風格讓歌迷全跳起來，團員Omega Sapien用流利的中文對臺灣歌迷喊：「見到你們很高興、我愛你、你們都很可愛。」演唱到經典歌曲〈Big Butt〉時還爆料：「我愛大屁股。」更邀大家一起扭屁股，台上台下互動可愛，讓大家盡興而歸。

《樂團祭》音樂祭「新世紀的決心」完美落幕。樂團祭提供

鳳小岳領軍壓克力柿子人氣爆棚 脫外套熱唱展魅力

而演出陣容中的焦點之一，是由金鐘影帝鳳小岳領軍的樂團壓克力柿子，他們日前才拿下節目中海外音樂祭演出門票，在出發海外前，在臺灣的演出，一出場就被上百位歌迷用尖叫聲歡迎，足見高人氣，唱完第二首，鳳小岳更把外套脫了，熱血說：「很開心樂團祭辦了一個這充滿夢想的演出。」

接著演唱他主演電影《陌路兄弟》的主題曲〈沈默在流浪的路上〉，一展他能演能唱，以及創作的才華，他事後說道：「今天站上舞台那一刻，感受到真的是樂團祭的最終站了，心裡還是充滿感激，因為壓克力柿子真的是跟著樂團祭節目一起開始、一起成長的！接下來會進入創作模式了，往樂團第一張專輯前進。」

「新世紀的決心」音樂祭，在《樂團祭》一路走來的旺福樂團也登場回歸。樂團祭提供

Reol、拍謝少年等跨國卡司輪番上陣 樂團養成畫下完美句點

本次音樂祭規格全面升級，舞台分為主舞台「MAX STAGE」與次舞台「MOJO STAGE」，還有免費舞台，集結日本、韓國、香港與臺灣等地的重量級嘉賓卡司，包涵日本超人氣音樂人 Reol、韓國創作樂團 Balming Tiger、日本樂團JYOCHO、Some Life、May Forth、香港女子樂團 GDJYB 雞蛋蒸肉餅以及臺灣代表拍謝少年、八十八顆芭樂籽、百合花、夕陽武士、旺福等，節目中一路走來的24組樂團也全數登場回歸，展現半年以來從棚內養成到真實舞台的全面蛻變。



