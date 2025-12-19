與CORTIS入圍世界排行！林奕嵐驚喊「真的有我嗎」 同場周杰倫活動

記者趙浩雲／台北報導

林奕嵐精品活動邀約不斷，也透露最近已完成新劇組拍攝。（圖／周子娛樂提供）

潛力新秀林奕嵐入選具高度文化影響力的藝術雜誌《DAZED》，在最新公布的全球百大影響力人物中成為亞洲榜單中備受關注的新生代演員。該榜單匯集橫跨影像、時尚、音樂與藝術等的青年文化代表人物。近年來，林奕嵐憑藉影集《她和她的她》與電影《命中註定那頭鵝》等作品快速累積人氣與好評，自然真誠的表演氣質，加上對角色細膩的理解，讓她在演藝與時尚圈嶄露頭角，成為亞洲新生代女演員中備受期待的新星。

廣告 廣告

談及獲選，她坦言第一個反應是意外，甚至反問：「真的有我嗎？」她認為自己仍在表演上持續學習、摸索，思考後發覺：「DAZED看到的也許不是我已經走到哪裡，而是我現在正在路上的樣子。」這份肯定也讓她感受到被理解與鼓勵，她也表示將會繼續精進與耕耘，成為更好的自己。過去華語影壇中，名導賈樟柯曾入選，資深導演蔡明亮、畢贛以及知名演員舒淇、張震，也都曾受到DAZED的矚目；今年焦點則包括韓國新人團體CORTIS、KATSEYE，還有美國知名歌手SOMBR、Audrey Hobert，可以了解這份榜單對前衛創作者的高度關注。

林奕嵐憑藉影集《她和她的她》與電影《命中註定那頭鵝》等作品累積人氣與好評。（圖／周子娛樂提供）

林奕嵐日前登上《MILK X》雜誌封面，她在訪談中分享曾赴紐約拍攝短片的經驗，形容當地的創作節奏相對緩和，拍攝方式也沒有固定公式，讓她可以在開放的狀態中探索角色。相較之下，台灣的拍攝環境比較像是一場踏實的實戰訓練，劇組與演員多半是資深又專業的前輩，節奏明快、分工精準，也讓她在每一次上鏡前都保持高度專注。

行程滿檔的林奕嵐，精品活動邀約不斷，本月（4日）與周杰倫共同出席Dior活動，也透露最近已完成新劇組拍攝，想利用休假空檔跟家人共度聖誕節。而待播作品《郵票與舒芙蕾》中，她飾演一名展開復仇行動的少女，劇情涉及毒品、霸凌等新穎題材，尚未播出便讓大家好奇她的全新面貌。

更多三立新聞網報導

張兆志祝福許允樂再婚遭酸「不是愛情大師嗎」 女星看不下去發文力挺

趙小僑曝出道最大尺度！劉亮佐變臉「當眾吃醋了」劉子銓爆爸不看媽吻戲

謝京穎大肚藏不住「上週就被發現有孕」帶球趕拍戲 經紀公司：是水腫

謝京穎宣布懷雙胞胎！寶寶預產期曝光 結婚兩年「一次兩個雙馬寶」

