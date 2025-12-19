與CORTIS同入選百大榜單 林奕嵐驚呼「真的有我嗎？」

林奕嵐在作品《郵票與舒芙蕾》中，她飾演一名展開復仇行動的少女，劇情涉及毒品、霸凌等題材，近期也入選了《DAZED》ASIA 100榜，與韓國新人團體CORTIS齊名。周子娛樂提供

林奕嵐4日與周杰倫一起出席Dior活動，透露最近已完成新劇組拍攝，想利用休假空檔跟家人共度聖誕節。在作品《郵票與舒芙蕾》中，她飾演一名展開復仇行動的少女，劇情涉及毒品、霸凌等題材。而她也入選藝術雜誌《DAZED》ASIA 100榜，與韓國新人團體CORTIS、KATSEYE，以及美國知名歌手SOMBR、Audrey Hobert齊名。

謙虛面對國際肯定 並反思表演路徑

去華語影壇中，名導賈樟柯曾入選，資深導演蔡明亮、畢贛以及演員舒淇、張震，也都曾入選此榜單中，得知自己在名單中，林奕嵐坦言第一時間感到非常意外，甚至驚訝地反問工作人員是否真的榜上有名。曾以影集《她和她的她》奪下金鐘獎最具潛力新人獎的她，近期在電影《命中註定那頭鵝》與影集《X！又是星期一》中展現了截然不同的角色面貌。

林奕嵐表示，自己目前仍在表演領域持續摸索與學習，她認為DAZED所看到的或許不是她已經達成的成就，而是她正處於前進過程中的真實樣貌。這份來自國際媒體的肯定讓她感到被理解與鼓勵，並承諾未來將會持續精進演藝事業，努力耕耘出更豐富的作品。

林奕嵐入選DAZED ASIA 100。翻攝DAZED網站

穿梭國際拍攝環境 汲取多元表演養分

在演藝事業穩步發展的同時，林奕嵐也受邀擔任《MILK X》雜誌封面人物，分享其在不同環境下的創作心得。她回憶曾赴紐約拍攝短片的經驗，形容當地的創作氛圍相對緩和且充滿探索空間；相較之下，台灣的影視拍攝環境則更像是一場紮實的實戰訓練。

在台灣劇組中，與資深前輩合作的過程往往節奏明快且分工精準，這要求她在每一次上鏡前都必須保持高度專注。她特別提到曾與一位前輩對戲，透過情感的自然流動與拋接，讓她感覺如同被催眠般進入角色狀態，這種深刻的表演感知為她帶來了巨大的震撼與成長。

作品《郵票與舒芙蕾》即將曝光，揉合青少年毒品、校園霸凌等劇情，新穎題材吸引大眾期待。翻攝公視粉絲團臉書



