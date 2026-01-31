與F-22聯手！洛馬證實：神祕無人機RQ-170 參與委內瑞拉軍事行動

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍在委內瑞拉執行代號「絕對決心」(Operation Absolute Resolve)的軍事行動，細節逐漸曝光。軍火巨頭洛克希德．馬丁(Lockheed Martin，下稱洛馬)執行長泰克萊特(Jim Taiclet)在財報會議上罕見證實，該公司生產的RQ-170「哨兵」(Sentinel)匿蹤無人機，確實參與了這項針對委內瑞拉領導人馬杜羅的高價值目標任務。這是美軍繼阿富汗戰爭後，再次罕見被點名該款神祕偵察機參與實戰任務。

根據軍事權威網站《The War Zone》報導，RQ-170 的任務並非僅限於行動當晚。憑藉強大的匿蹤性能，外界普遍認為它在行動發起前，已在委內瑞拉防空系統無法察覺的情況下，執行了「長時段」(extended period)的監控任務。

廣告 廣告

報導分析，RQ-170 的核心價值在於建立目標人物的「生活規律(Patterns of Life)」，摸清護衛兵力與移動路線。在突襲行動中，它則能提供即時的戰場視角，讓決策層掌握動態，並協助識別突發威脅。

除了 RQ-170 在暗處執行情監偵(ISR)，美軍此次行動整合了多種頂尖戰力。洛馬證實，包括 F-22 猛禽、F-35 閃電II 戰機，以及陸軍第160特種作戰航空團(Night Stalkers)的黑鷹直升機均投入任務。

分析指出，F-22與F-35主要負責壓制並摧毀委內瑞拉的防空系統(SEAD/DEAD)，為特種部隊開出一條安全走廊；而 RQ-170 則可能在隨後的戰場損害評估(BDA)中發揮作用。這款無人機過去曾被廣泛報導參與了2011年監控恐怖首腦賓拉登的行動，如今再次現身，顯示其在美軍針對「高價值目標」的複雜行動中，仍是關鍵情監偵平台之一。

【看原文連結】

更多自由時報報導

中「複製貼上」美捉馬杜羅？ 自由時報「台海情勢簡報室」一次解析

海鯤號下潛100公尺畫面來了！ 台船公布粉碎質疑

屏東縣道變停機坪 「神龍」馬路登機用路人搶拍（影音）

如虎添翼！ 美國輸出許可300加侖拌藥機 台美合作關鍵火工產能

