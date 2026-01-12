與Jennie最近的距離 ！金唱片藝人花束出自她手

陳艾琳包辦金唱片藝人花束。（圖／翻攝自IG @chen_ai_ling51）

第40屆金唱片頒獎典禮，10日首度移師台灣於台北大巨蛋盛大登場，現場吸引上萬名粉絲進場朝聖，多組K-POP頂流巨星輪番上陣演出與領獎，掀起一波又一波尖叫聲，堪稱年度韓流盛事。除了典禮本身話題十足，藝人陳艾琳也在社群平台分享一段「另類追星」的幕後故事，引發粉絲熱烈討論。

陳艾琳在IG發文感性寫下：「我與Jennie 最近的距離…」，並曬出多張為藝人準備的精緻花束照片， 透露雖然自己無法親臨金唱片頒獎典禮現場，但這次典禮中送給多位藝人的花束，全數出自她的花藝團隊設計，陳艾琳在貼文中寫道：「雖然沒辦法看金唱片現場，但送給每一個藝人的花都是 @wave_flower 做的，謝謝 @popmart 給我們這個機會！」，字裡行間滿是感動與珍惜。

廣告 廣告

其中，一束結合潮玩與花藝的花束格外引人注目，可見多款POP MART（泡泡瑪特）公仔，搭配紅玫瑰與精緻花材，風格既時尚又童趣，被粉絲認出與Jennie在機場曝光的隨身配件相呼應。對此，網友興奮留言表示：「珍妮在機場時有掛在包包上」、「天啊啊啊啊！另類追星」、「你太厲害了！！！每個花束都不同風格好美，不塊是琳琳」、「琳好棒，每一束花都好美」。

也有網友好奇花束製作過程，詢問泡泡瑪特是否事先拆盒，否則數量龐大相當耗時：「很想知道泡泡瑪特給花店的時候有先拆盒嗎？不然一次那麼多全拆好累？」，陳艾琳親切回應：「一箱一箱寄來我們同仁拆的，一次可以開那麼多很開心的」。

有粉絲留言提到，「珍妮把琳送她的掛在包上了」，陳艾琳則謙虛表示，公仔本身由泡泡瑪特提供，自己只是將它們裝飾成獨一無二的花束：「是泡泡瑪特送的，我只是裝飾它們成為花束，謝謝」。

更多中時新聞網報導

川普兌政見 信用卡利率上限10％

灰狼無人擋 傷兵多成隱憂

推進免費營養午餐 嘉縣明拍板