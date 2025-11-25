與LINE持續合作！一卡通：所有的錢包儲值金及功能都還在

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

電子支付越來越盛行，其中使用率最高的LINE PAY即將迎來重大更新，子公司連加電子支付推出的「LINE Pay Money」將於12月3日正式上線，與一卡通iPASS MONEY合作至年底。對此，一卡通今（25）日強調，會持續與LINE平台緊密合作，延續在LINE錢包中的使用體驗，用戶原帳戶儲值金、設定資料與交易紀錄，皆安全且完整的保留在一卡通iPASS MONEY帳戶中，所有的錢包儲值金及功能都在，請用戶未來於LINE放心持續使用。

「LINE Pay Money」將於12月3日正式上線，與一卡通iPASS MONEY合作至年底。（圖／LINEPay臉書）

一卡通指出，為確保服務轉換期間不留空窗，iPASS MONEY自即日起至12月31日，將持續在LINE Pay錢包中保留「好友轉帳」及「提領」功能，用戶仍可照常操作。未來只需提前下載iPASS MONEY APP，即可在LINE內連結錢包、轉帳與繳費等服務，目前所有功能已整合至App，只需以手機號碼一鍵登入即可無縫沿用。

一卡通董事長廖泰翔表示，超過720萬位用戶在LINE裡的錢包都還在，一卡通將透過iPASS MONEY APP與LINE持續深化合作，延續用戶熟悉且直覺的使用體驗。為感謝用戶支持並鼓勵民眾持續體驗iPASS MONEY全新的支付服務，12月3日起更將推出優惠活動，包含通路優惠券、繳費好禮、消費回饋等超值好康，最大獎還可抽iPhone 17 Pro 512G及一卡通綠點。他同時強調，未來也會持續推出更多與社群金融相關的服務，提供穩定、可靠、安全的支付體驗。

