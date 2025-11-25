與LINE Pay分家倒數！一卡通強調：錢不會不見

原LINE Pay中的 iPASS MONEY 多數服務將於114年12月3日起調整，一卡通強調所有用戶原帳戶儲值金、設定資料與交易紀錄，皆安全且完整的保留在一卡通 iPASS MONEY 帳戶中。 （一卡通提供／洪靖宜高雄傳真）

LINE Pay與iPASS MONEY宣布年底終止合作，LINE Pay昨日宣布子公司連加電子支付服務「LINE Pay Money」將於12月3日正式上線，不少用戶擔心自己錢包中的錢會消失，一卡通公司今（25）日表示，原LINE Pay中的 iPASS MONEY 多數服務將於今年12月3日起調整，但所有用戶原帳戶儲值金、設定資料與交易紀錄，皆安全且完整的保留在一卡通iPASS MONEY帳戶中，未來 iPASS MONEY APP持續與 LINE 展開更多合作。

一卡通公司指，為確保用戶使用轉換無空窗期，iPASS MONEY 於2025年12月31日前仍保留LINE Pay 錢包中「好友轉帳」與「提領」功能，用戶可繼續使用，未來僅需提前下載iPASS MONEY APP ，即可於LINE內連結錢包、轉帳及繳費等相關服務。

一卡通公司說，目前iPASS MONEY所有錢包服務也已整合至一卡通獨立iPASS MONEY APP，只要使用手機號碼一鍵登入APP，原帳戶儲值金包含好友轉帳、生活繳費、消費支付及乘車碼等所有原來的功能，都能繼續使用，消費支付屬於全國共用的TWQR支付，可支援全台各支付業者的消費付款，通路據點超過50萬，還能享受到更多整合iPASS MONEY及儲值卡二合一的升級服務，用戶可先下載升級版的 iPASS MONEY APP繼續使用。

一卡通董事長廖泰翔表示：「超過720萬用戶在LINE裡的錢包都還在，一卡通也會透過 iPASS MONEY APP持續與LINE展開更多合作，延續廣大用戶在LINE錢包裡直覺的使用體驗，回應用戶的期待，為完善社群金融服務繼續努力。」

