與Lulu同登「雄嗨趴」跨年晚會 陳漢典超閃：終於首次一起跨年

高市府11日舉辦高雄跨年晚會「雄嗨趴」啟動儀式，陳漢典也透露，此次將是他與新婚妻子Lulu黃路梓茵首次一同跨年，相信會是很美好且特別的回憶。（洪浩軒攝）

民國114年即將進入倒數，高市府11日舉辦高雄跨年晚會「雄嗨趴」啟動儀式，除宣布韓國「水彈女王」權恩妃KWON EUNBI將降臨高雄跨年舞台，也邀請主持人陳漢典、木木林葦妮及演出嘉賓AcQUA源少年、台鋼雄鷹WING STARS啦啦隊到場，一同替高雄跨年晚會掀開熱鬧序幕，陳漢典也透露，此次將是他與新婚妻子Lulu黃路梓茵首次一同跨年，相信會是很美好且特別的回憶。

「雄嗨趴」啟動儀式，邀請主持人陳漢典搭檔木木林葦妮亮相，跨年卡司AcQUA源少年、台鋼雄鷹Wing Stars啦啦隊也到場演出，讓粉絲提前感受跨年熱鬧氣氛。活動中也公布權恩妃KWON EUNBI將登上高雄跨年晚會舞台，她也特別跨海錄製VCR，她表示，非常期待高雄跨年表演。

高市府11日舉辦高雄跨年晚會「雄嗨趴」啟動儀式，演出嘉賓AcQUA源少年到場演出，讓粉絲提前感受跨年熱鬧氣氛。（洪浩軒攝）

「雄嗨趴」跨年晚會的主視覺也出爐，以霓虹色系搭配跳動線條，象徵跨世代同樂的派對能量。夢時代摩天輪、高雄流行音樂中心等地標以桃紅、藍紫、橘黃等亮色呈現，「2026」數字更化身為吉他、鋼琴、音響與DJ盤，在高雄輕軌環繞的畫面中，整座城市彷彿開啟派對模式，準備迎接年度最大城市盛典。

演藝圈新婚夫妻檔陳漢典、Lulu黃路梓茵，此次將各自以主持人、演出歌手的不同身分登上高雄跨年晚會舞台，成為此次另類新亮點。對此，陳漢典表示，非常期待這次高雄跨年晚會，因為他終於可以跟Lulu一起跨年，這是他們第1次一起跨年，光想像就非常興奮。

民國114年即將進入倒數，高市府11日舉辦高雄跨年晚會「雄嗨趴」啟動儀式。（洪浩軒攝）

陳漢典透露，這次跟Lulu來高雄跨年，可以一起到高雄各景點逛逛、吃宵夜美食、玩夾娃娃機，這些都是他們的生活日常，無論是什麼身分，如果能跟Lulu一起跨年那就是最幸福的事，這將會成為他們印象最深刻的一次跨年。

對於新婚夫妻此次一起來高雄跨年演出，陳漢典表示，他跟Lulu平常都會互相鼓勵彼此，給予對方滿滿的情緒價值。針對很多人關心他們日前到日本旅遊的近況，陳漢典指出，此行他們是去完成一項「祕密任務」，將於12日舉辦記者會向大家說明相關細節。

