與YOASOBI並列「深夜系」三巨頭！ZUTOMAYO宣布5月來台開唱

日本創作歌手ACAne（ACAね）為核心的音樂企劃「永遠是深夜有多好。」（ずっと真夜中でいいのに。，簡稱ZUTOMAYO）2024年曾首度來台擔綱浮現祭壓軸演出，並且於台北進行史上首次海外專場，當時造成轟動、一票難求，時隔2年即將帶著全新巡演主題《INTENSE II「坐・ZOMBIE CRAB LABO」》於5月16日再次重返台灣，於新北市工商展覽中心開唱。

ZUTOMAYO在2018年以一首〈Byoushinwo Kamu〉（秒針を噛む）在 YouTube上打響名號，單曲迄今已累積超過1.5億點閱次數，也為《鏈鋸人》、《約定的夢幻島》、《漂流家園》等全球熱門的動畫作品演唱主題曲，日本樂壇中因團名裡都有「夜」字，與YOASOBI、Yorushika被合稱為「夜好性」（深夜系）三巨頭。

作為樂團中心的ACAne被譽為「平成潛力網路三大女歌手」之一，嗓音嘹亮且穿透力十足，演唱會時透過燈光與霧氣遮蔽面容。除了她之外樂團無固定成員，會根據歌曲需求邀請不同的編曲家、樂手和動畫師合作。常把日常細碎的情感寫得抽象又深刻，歌詞充滿隱喻，ZUTOMAYO因獨樹一幟的詞曲創作加以高品質的製作陣容，搭配動畫MV強烈的視覺風格、多元的周邊企劃、商品等等，完全創造出神秘且迷人的「真夜中世界觀」。

ZUTOMAYO的音樂很難被單一定義，融合了J-Rock、Funk、Jazz、和電子音樂以及強烈的低音等等，ACAne更擅長進行聲音實驗，現場演出時將電視、電風扇、錄音帶等日常家電改為奇特樂器，現場會拿著特製的「飯匙」敲擊，連觀眾的應援物品也是飯匙，打造充滿動能的現場表演。

去年登場的大阪萬博中，ACAne以1970年與2025年這2屆大阪萬博（EXPO）為靈感，推出了名為《永遠深夜萬博「名巧は愚なるが如し」》的企劃， 在大阪城音樂廳首演，並正式登上2025 大阪萬博最大的會場EXPO Arena「Matsuri」舉行特別公演。這場由ACAne自主製作的計畫，即便預計面臨數千萬日圓的虧損，她仍堅持以免費現場演出形式開放給萬博參觀者。

票價分為VVIP NT $4,800、VIP NT $3,800、Standing A NT $2,800、身障席 NT $ 2,400，22日起至25日開放ZUTOMAYO PREMIUM會員抽選登記，並於2月1日開放一般售票，更多細節請洽詢主辦單位遠雄創藝。

