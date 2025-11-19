興勤潛力被看見 被動保護元件還能再漲23%

▲圖片來源：興勤公司官網

除了提供給電源供應商外，也積極與散熱液冷廠商接洽合作，相互配合設計保護元件專案項目，預估2026年開始逐步出貨。針對AI應用範圍廣泛，使得對電流、電壓、溫度三大保護元件產品要求較高，因此公司持續開發高階白金傳感器和壓力感測元件，產品可望能應用在AI機櫃、液冷散熱等領域。

隨著AI伺服器逐步導入800V、HVDC規格，高電壓、大電流將使AI伺服器對溫度感測需求拉升在AI機櫃、液冷散熱中，蘊含價值達300美元，各項保護元件數量達40至80顆，隨著AI伺服器年複合成長率上看30％，不只推升保護元件用量，也同步提升保護元件的蘊含價值。

廣告 廣告

公司表示下半年業績進展持續穩健，不過仍須關注關稅和匯率變數，未來將持續擴大AI應用範圍，將相關比重提升至5%-10%，成長空間值得期待

法人看好隨者AI對伺服器相關產品散熱要求高，目前也陸續送樣給相關大廠及美系AI晶片原廠認證中，有望於明年逐步出貨。因此調升目標價可望挑戰240元大關，潛在漲幅達23%。

▲圖片來源：CMoney 2428 興勤 K線圖