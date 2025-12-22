興南鑄造南寶樹脂捐災勘車救護車

興南鑄造廠捐贈後勤車與災情勘查車給消防局第四救災救護大隊。 （消防局提供）

記者黃文記∕新市報導

台南在地企業興南鑄造廠股份有限公司二十二日捐贈一輛後勤車與一輛災情勘查車予台南市政府消防局第四救災救護大隊，用於未來救災指揮、後勤支援與現場災情勘查工作。興南鑄造廠由董事長鄧景名出席捐贈，消防局則由第四大隊大隊長蔡國保代表受贈，現場齊聚警義消同仁共同見證這次善心義舉。

興南鑄造廠捐贈的消防後勤車及災情勘查車，總價值逾二百五十三萬元，將投入災害現場救災指揮、載運指揮幕僚人員與相關裝備，協助指揮與統籌救災行動。這兩輛車將大幅提升第四大隊在面對火災、地震、水災等各類災害時，現場指揮調度及支援後勤裝備運輸的整體救災效率，對於消防同仁及市民安全，都有正面助益。

市長黃偉哲感謝興南鑄造廠熱心投入公共安全，將企業成功回饋給城市，用行動守護台南。這樣的善行是社會讚揚的典範，興南鑄造廠與臺南市政府、消防局的這次合作，為企業回饋社會立下良好典範，公私協力讓台南這座城市更有韌性、更安全，也為市民安全多了一份保障。

消防局長楊宗林表示，興南鑄造廠的慷慨捐贈，不僅補足救災能量，更展現企業共同守護市民的決心，消防局將善加利用，讓救災、救人、勘災變得更迅速、安全。

南寶樹脂集團捐贈一輛救護車及裝備給南市府消防局第三大隊西港分隊。

（記者黃文記攝）

記者黃文記∕西港報導

南寶樹脂化學工廠股份有限公司二十二日捐贈一輛價值四百八十三萬元的救護車及裝備予台南市政府消防局西港消防分隊，協助提升到院前急救戰力，守護市民生命安全。由第三救災救護大隊副大隊長陳裕仁代表受贈，並表達感謝。此項捐贈西港地區救護戰力再提升。

台南市消防局第三大隊大隊長鄭誌峰特別感謝南寶樹脂集團，他指出，捐贈的救護車配備完整，包括最新型自動心肺復甦機（價值九十五萬元）與新式電動擔架床等進階醫療裝備。自動心肺復甦機可在救護途中提供穩定且高品質的胸外按壓，電動擔架床則有效降低救護出勤人員長期搬運時的體力負荷與風險，使前線救護人員能更安全高效地完成任務。另外也捐贈救護安全鞋一批。