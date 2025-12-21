興南鑄造工會與廠方完成團體協約 簽續約

南市勞工局長王鑫基見證興南鑄造廠公司工會與廠公司完成團體協約簽訂。



（記者李嘉祥攝）

▲南市勞工局長王鑫基見證興南鑄造廠公司工會與廠公司完成團體協約簽訂。



（記者李嘉祥攝）

為強化勞資溝通機制、提升工作環境並讓企業永續發展，興南鑄造廠公司工會與廠股份有限公司在臺南市勞工局長王鑫基、台南市產業總公會秘書長黃育德見證下完成團體協約續約簽署。

興南鑄造廠董事長鄧景銘表示，此協約是在誠信協商基礎上經多次會議討論達成共識，協商過程順利，顯示公司重視員工聲音，並期望藉由穩定勞資關係吸引人才、提升企業形象；廠工會理事長陳毅陽肯定公司善意，協商內容展現雙方以合作取代對立目標，期待未來持續透過制度化對話機制，使職場更安全、合理且友善。

王鑫基局長指出，團體協約是透過持續對話、理解彼此需求與立場，在多方努力下凝聚的成果，協約完成象徵雙方在兼顧企業競爭力與勞工權益前提下，成功建構更健全的工作制度；勞動市場快速變動時代，穩健與透明的勞資關係已成為企業競爭力重要指標，也肯定興南鑄造勞資雙方於協商過程中展現的理性、誠信與高度合作精神。