興南非營利幼兒園提升中壢地區托育量能 提供優質學習環境

興南非營利幼兒園今年正式啟用。圖：市府提供

桃園市長張善政今（25）日上午前往中壢區，視察「視察新設興南非營利幼兒園」。張善政表示，該園於今（114）年正式啟用，園舍全新落成、環境友善安全，不僅大幅提升中壢地區托育量能，也為地方帶來更完善的幼兒教育選擇。興南非營利幼兒園總經費約1億2000萬元，其中三分之一由市府投入，其餘由教育部補助，充分展現中央與市府共同推動幼托公共化的決心，期盼在園方與社團法人臺灣卓越幼兒教育發展協會的專業經營下，興南非營利幼兒園能成為桃園幼兒教育的優質新標竿。

興南非營利幼兒園不僅大幅提升中壢地區托育量能，也為地方帶來更完善的幼兒教育選擇。圖：市府提供

張善政說明，興南非營利幼兒園共設6個班級，其中4班為兩歲專班、2班為混齡班，可有效滿足中壢地區年輕家庭快速增加的托育需求。張善政指出，桃園整體幼托需求仍持續上升，114學年度全市兩歲專班已達200班，其中123班為近3年新增，顯示桃園在少子化趨勢下仍維持相對穩定的生育力，也反映市府在托育政策上的成果。

教育局指出，興南非營利幼兒園自114年8月1日開園後，目前已招收4班兩歲專班及2班三至五歲混齡班，為全市擁有最多兩歲專班的非營利幼兒園。園舍為地上三層樓建築，總樓地板面積約2698平方公尺，規劃充足教學空間、服務空間與戶外學習環境，並將遊憩場域與庭園空間整合，打造兼具學習與探索樂趣的活力校園，提供幼兒優質且安全的學習環境。

教育局補充，市府持續提升公共化教保量能，自張善政上任後大幅增加兩歲專班班數，從111學年度的77班提升至114學年度的200班，3年累計增加123班。同時，市府亦推出5歲幼兒教育助學金，凡滿5歲就讀公私立教保機構者，每位每學期補助4500元，一學年最高9000元，協助家庭減輕育兒負擔，也讓家長在桃園更安心地扶養孩子，就近獲得完善的幼托服務。

