興大中文系60週年師生書法展 見證書道精神與情誼

國立中興大學在南投縣文化局舉辦中文系六十週年師生書法展，曾任南投縣文化局長的中文系博士林榮森（左五）也在展出之列。（圖國立中興大學提供）

記者劉晴文／南投報導

民國五十四年成立的國立中興大學中國文學系，是全國各大學中文系唯一保有書法必修傳統的系所，「書法」成為興大的藝術亮點；值中文系創系六十週年，校方特別規畫「王禮卿文物．曹緯初暨師生書法展」，即日起在南投縣政府文化局展出，涵括中文系師長、學生等近七十件作品與三十本集冊文稿，讓參觀民眾領略興大中文系翰墨因緣一甲子的豐碩成果，同時緬懷前輩在書畫、文物上的成就與貢獻。

國立中興大學中文系於民國五十四年成立，由渡海碩彥分科授業，學子景從，歷經六十載沿革，先後增設進修部、研究所碩士班、碩專班、博士班，完整的學位制度培育超過萬名校友才俊，各展風華。其中「書法」一脈更是興大的藝術亮點，多年來培育出為數眾多的書法學者和書法名家，是台灣重要書法學術搖籃。

值興大中文系創系六十週年，中文系特別與藝術中心合作，邀請三十九位興大中文系畢業，從事書法研究教學與創作推廣有成的書法家聯合展出，歷屆系友精彩的書法作品與前輩互相輝映，字體各具特色，讓民眾感受書法的藝術魅力。該校中文系林榮森博士，去年卸下南投縣政府文化局長一職後，回到興大任教，持續為發揚與傳承書法藝術盡心，此次也在展出之列。

林榮森曾贏得台北市美展首獎、教育部文藝創作獎第一名、南瀛獎、全國美展第一名、中興文藝獎、中山文藝獎、中國文藝獎章等，幾乎囊括國內所有大獎，並連續三年獲全省美展前三名，取得永久免審查資格。他在南投服務期間，致力推動書法藝術扎根計畫，希望孩子們能在快樂學習中體驗書法之美，培育更多的書法家，進而喚起對文化的認同，深獲各界肯定和讚賞。

南投縣文化局表示，「國立中興大學中文系六十週年-王禮卿文物．曹緯初暨師生書法展」將在該局玉山展覽室展至本月二十一日止，歡迎民眾共賞絕妙的書法技藝，並見證屬於興大人的書道精神與情誼。