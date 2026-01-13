興大中文系60週年-王禮卿文物‧曹緯初暨師生書法投縣興大中文系60週年-王禮卿文物‧曹緯初暨師生書法展 投縣展出

國立中興大學中文系師生書法展。(圖：南投縣府提供)

▲國立中興大學中文系師生書法展。(圖：南投縣府提供)

南投縣政府文化局玉山展覽室舉辦「國立中興大學中文系六十週年-王禮卿文物‧曹緯初暨師生書法展」。展期至一月二十一日止，展場中近七十件書法作品、三十本集冊文稿，道出興大中文系翰墨因緣一甲子的豐碩成果，同時緬懷系上前輩在書畫、文物上的成就與貢獻，見證屬於興大人的書道精神與情誼，歡迎蒞臨共賞。

翰墨之道，承載千年文脈，亦蘊含人文情懷。國立中興大學中國文學系於民國五十四年成立，由渡海碩彥分科授業，學子景從，歷經六十載沿革，先後增設進修部、研究所碩士班、碩專班、博士班，完整的學位制度培育超過萬名校友才俊，各展風華，其中「書法」一脈更是興大的藝術亮點。

廣告 廣告

故在此創系60週年之際，興大中文系與藝術中心合作，邀請三十九位興大中文系畢業，從事書法研究教學與創作推廣有成的書法家，涵括中文系師長、在學學生聯合展出，讓歷屆系友精彩的書法作品，與前輩互相輝映，合聲大雅。

中興大學中文系是全國各大學中文系唯一維持書法必修的傳統，多年以來培育出為數眾多的書法學者和書法名家，洵為台灣地區重要之書法學術搖籃，近期中文系亦將籌設成立書法美學研究室，繼續肩負書法學術與漢字藝術發揚傳承的重責大任！

該校中文系林榮森博士原任南投縣政府文化局長，服務期間致力推動「書法藝術扎根計畫」，致力於讓書法教育向下扎根並傳承書法的使命，讓孩子們在快樂學習中體驗書法之美培育更多的書法家，進而喚起對文化的認同與傳承。