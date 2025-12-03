興大主導研究獲全球關注：證實長期PM2.5超過25μg/m³ 運動健康效益「打折」

興大今3日舉辦記者會，介紹運健所主導的跨國研究成果。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】PM2.5會影響運動的健康效益嗎？由中興大學運動與健康管理研究所古博文特聘教授主導的國際計畫，與歐、美、澳及亞洲等地多所頂尖研究機構合作。分析多國超過150萬成年人長達10年的監測數據，證實長期曝露於PM2.5年平均濃度高於25微克/立方米（μg/m³）的環境，會顯著削弱，甚至抵消運動帶來的健康效益。

此項成果為國際間首次運用多重方法找出PM2.5濃度臨界點與運動健康效益關聯的跨國大型長期研究。11月28日發表於國際重要醫學期刊《BMC Medicine》，發表後旋即在國際間引起高度關注，逾20國超過30個媒體、科學專業網站及大型入口網站皆大幅報導。

廣告 廣告

根據 Altmetric研究關注度分數（Altmetric Attention Score）顯示：本研究位居全球所有研究成果近3,000萬篇研究的前1%。反映該研究在國際媒體、社群平台、學術社群等多元渠道的討論熱度，也顯示此項由臺灣主導的跨國研究計畫，對全球運動科學與公共衛生的社會影響力。

中興大學運動與健康管理研究所古博文特聘教授主導的國際計畫。（圖/記者廖妙茜拍攝）

研究團隊首先進行系統性回顧與統合分析（Study 1），整合7個跨國大型長期研究，彙整約152萬名成人的資料。發現在PM2.5年平均濃度低於 25 μg/m³的環境，民眾達到活動建議量 (相當於每周至少150分鐘中強度運動) 可降低全因死亡率約30%。但當PM2.5年平均濃度達 25 μg/m³ 以上時，同樣運動量僅能降低12%至15%的風險，效益至少縮減一半。

進一步的跨國資料整併分析（Study 2），整合約87萬人數據，也得到類似結果。PM₂.₅ < 25 μg/m³：運動對全死因、心血管、癌症等死亡風險的保護效果最明顯；PM₂.₅ ≥ 25 μg/m³：運動對全死因、心血管、癌症等死亡風險的健康效益明顯「打折」；PM₂.₅ ≥ 35 μg/m³：運動對癌症死亡的保護效果不再明顯。上述發現，不論在男/女、成人/老年人，以及有/無心血管疾病等不同群體，都有類似發現，顯示PM2.5對運動效益的影響有其一致性。

古教授強調，這表示空氣品質不佳確實會減損運動的健康效益，說明「好空氣 + 規律運動」能獲得最佳健康效益。令人擔心的是全球目前約有 46% 的人口生活在PM₂.₅年平均濃度 ≥ 25 μg/m³ 的地區，將近36%的人口暴露於 ≥ 35 μg/m³ 的環境。

中興大學運動與健康管理研究所古博文特聘教授主導的國際計畫，證實長期曝露於PM2.5年平均濃度對運動健康效益的影響。（圖/記者廖妙茜拍攝）

近年臺灣整體空氣品質有明顯改善，各縣市PM2.5年平均濃度目前皆已降至 25 μg/m³ 以下。然而，年平均值並不必然反映每個地點、每個時段的實際空氣品質；PM₂.₅ 濃度仍可能因季節、天候、地形、交通流量或局部污染而升高。

本研究首次提出PM2.5濃度臨界點與運動健康效益，這是根據PM₂.₅的長期平均濃度進行分析，而非每日或即時濃度。然而，「長期平均濃度」其實反映了日常空氣品質的累積結果。建議民眾能養成查看「即時空氣品質指標」的習慣，並主動選擇空氣較佳的時段或地點運動。不僅能減少當下的污染暴露，也能在長期中降低平均暴露，進而獲得最佳健康效益。