興大團隊榮獲中技社AI創意競賽第一名

興大「水稻精準水資源灌溉決策平臺」團隊榮獲「中技社AI創意競賽」第一名

為因應糧食安全與水資源短缺迫切課題，中興大學農藝學系與土木系合作團隊開發出「水稻精準水資源灌溉決策平臺」，榮獲財團法人中技社 2025 「生成式AI應用」創意競賽第一名及40萬元獎金。評審團指出，該技術利用無人機與熱像儀即時掌握稻田含水狀態，以資料驅動方式達成精準灌溉，能在最省灌溉水的條件下達到最佳稻獲量，兼具民生價值、技術含量與經濟效益，因此獲得高度肯定。

中興大學農藝學系楊靜瑩特聘教授帶領碩士生張煜承與土木系楊明德終身特聘教授兼院長及博士生曾信鴻合作，開發出「水稻精準水資源灌溉決策平臺」，將植體生理參數結合無人機多光譜影像與熱影像，透過生成式 AI 進行資料擴增，並以不同乾旱情境判別水稻缺水程度進而預測產量，提出最佳灌溉策略，以提升用水效率。

楊靜瑩特聘教授表示「當稻田呈現無湛水狀態下裸露土表時，稻株植體尚不會立即性的遭遇乾旱逆境，然而當肉眼看到葉片捲曲或土壤乾裂時，往往可能已錯過最佳灌溉時機。」該平臺透過影像波段參數輸入模式，即能快速提供稻株當前的植體水分含量，將田區分級為急需灌溉、需灌水或不需灌溉，並向農田管理者提供灌溉決策建議，以避免稻穀收成後產量的影響或持續投入的成本損失。未來本技術更可支援農政單位進行區域水資源調度，面對枯水期可能發生的停灌政策，提供即時的灌溉需求預測，將被動反應轉為主動管理，協助做出更科學、更具成本效益的水資源分配策略，提升水資源治理能力。