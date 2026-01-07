興大惠蓀林場咖啡豆 全球唯一全程通過FSC產銷監管鏈之咖啡產品

興大農業暨自然資源學院實驗林管理處團隊。（記者楊文琳翻攝）

記者楊文琳／台中報導

國立中興大學農業暨自然資源學院實驗林管理處轄管惠蓀林場、新化林場、東勢林場及文山林場，秉持永續森林經營理念，兼顧生態保育與森林資源之合理利用，為使森林經營管理及相關產品之利用符合國際永續治理準則，中興大學實驗林管理處導入森林管理委員會（ＦＳＣ）驗證制度，系統性強化森林管理、原料控管與產品追溯之專業與透明度。

經國際第三方驗證機構查驗，中興大學實驗林管理處及所轄林場之森林經營作業全面符合ＦＳＣ國際森林管理標準，並正式取得ＦＳＣ ＦＭ（森林管理）驗證，顯示中興大學實驗林已建立具國際水準之永續森林管理體系。除持續精進森林經營品質外，該處亦依循ＦＳＣ管理原則，逐步完善森林資源利用、原料管理與資訊揭露機制，為後續認證產品之開發與推廣奠定完整且一致的制度基礎。

廣告 廣告

為進一步強化森林產品自源頭至終端之可追溯性，中興大學實驗林管理處完成產品終端生產工廠之產銷監管鏈驗證，通過之商品包含咖啡豆、月桃純露、杉木精油及土肉桂葉。其中，惠蓀林場咖啡豆為目前全球唯一同時通過ＦＳＣ ＦＭ與ＦＳＣ ＣｏＣ驗證之咖啡產品，其自咖啡樹撫育管理、採收處理至產品生產與標示使用，全流程皆符合ＦＳＣ國際規範，展現中興大學在永續森林經營與責任生產上的整體成果。