興大攜正瀚生技啟動全球首座農業永續 「質譜多體學與人工智慧研究中心」揭牌

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】因應全球暖化與氣候異常頻繁對農業生產帶來的衝擊，提升作物對逆境的適應能力已成為全球農業永續發展的關鍵課題。國立中興大學 與 正瀚生技 於今（29）日在興大循環經濟學院舉行「質譜多體學與人工智慧研究中心（簡稱質譜AI中心）」揭牌儀式，正式啟動全球首座以農業永續與作物氣候韌性為核心研發目標的質譜AI中心。

揭牌儀式由中興大學校長詹富智與正瀚生技董事長吳正邦共同主持。該中心由正瀚生技投入新台幣 1.5 億元 作為核心研發資源，展現企業深耕永續農業、攜手學界推動前瞻科研的長期承諾。該中心將由國內質譜多體學專家陳盈嵐教授主持，與正瀚生技合作建立最適用於三大韌性系統的多體學與AI分析平台，透過核心胜肽鑑定、逆境代謝路徑解析、脂質訊號建模與功能預測，使研發模式從經驗導向，全面升級為資料驅動、科學驗證且可量化應用的精準農業解決方案。

回應氣候變遷挑戰 以科學強化作物「氣候韌性」

根據聯合國糧食及農業組織（FAO）與政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）指出，氣候波動已成為影響作物產量、品質與生理機能的主要因素。國際間逐步形成共識，唯有提升作物自身的「氣候韌性」，才能在有限資源條件下實現高韌性、低環境負擔的永續農業。質譜AI中心正是在此背景下成立，透過高解析分子分析與人工智慧模型，建立可量化、可預測的作物逆境反應科學基礎，為未來韌性農業提供系統性解方。

高階質譜結合人工智慧 打造全球領先研發平台

質譜AI中心將建置超過四台媲美中研院規格的高效能液相層析串聯式質譜儀（LC-MS/MS），整合胜肽體、代謝體、脂質體與蛋白質體等多體學分析平台，並結合人工智慧預測模型，建構從分子解析、功能預測、實驗驗證到田間應用的完整研發鏈。

此為全球首度將「質譜多體學 × AI」系統化導入作物氣候韌性研究，為作物逆境研究的標準化、科學化與國際化奠定關鍵基礎。

AI驅動研發 加速農業新產品誕生

隨著農化產品研發成本與時間逐年攀升，一項農業新產品平均需超過12年、投入逾3億美元，其中研發階段更是最大成本來源。為突破傳統研發「高成本、長週期」的瓶頸，正瀚生技攜手多位跨領域專家，建立AI驅動的研發平台，整合胜肽體、寡醣體、脂質體、代謝體與蛋白質體等多體學資料庫，解碼植物複雜的分子訊號，快速精準鎖定具潛力的活性分子。

透過質譜AI中心，高解析質譜可精準鑑定複雜胜肽序列，建立正瀚專屬的分子資料庫，並結合AI模型進行序列相似度比對與功能預測，從「已知分子」延伸新功能，進一步探索「未知分子」的潛在生物活性。

從分子預測到田間驗證 落實精準韌性農業

目前正瀚生技已成功建構第一代AI預測模型，從856條候選胜肽序列中，預測出117條具抗逆境潛力的序列，其中多條與植物內生胜肽高度相似。進一步將這些胜肽合成並應用於作物逆境測試，結果顯示，在大豆、玉米等主要作物中，多條胜肽能於乾旱、低溫等逆境後促進植株恢復與生長。相關胜肽型生物刺激素產品可應用於作物逆境「預警與預備反應」，在複合式氣候壓力來臨前啟動植物精準防禦機制，為精準韌性農業提供全新解決方案。

產學攜手 推動農業永續與國際競爭力

未來，正瀚生技將持續與國立中興大學深化合作，透過質譜多體學與人工智慧的整合應用，加速新型農業資材的研發與商品化，拓展全球市場布局，提升臺灣在永續農業與智慧農業領域的國際競爭力。質譜AI中心未來將從研發創新、智慧決策、跨域人才培育與循環永續四大面向，推動臺灣農業科技升級。透過高解析質譜與AI加速產品開發、建立作物逆境預測模型、培養多體學與AI專才，並結合農業副產物開發綠色活性分子，實踐農業循環經濟。