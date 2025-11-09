興大研發有聽覺的衣服 可與AI聊天機器人對話

中興大學材料科學與工程學系賴盈至教授（右2）團隊研發有聽覺的衣服_可聽診、溝通與AI聊天機器人對話

要實現具有AI聽覺的衣服似乎是不可能的任務，但中興大學材料科學與工程學系賴盈至教授團隊利用衣服上的靜電，發明具有AI聽覺的衣服，研究成果發表兩篇國際頂尖期刊。

想像超級英雄電影，例如蜘蛛人、鋼鐵人等，可以透過超級英雄的衣服，進行生理訊號的監測，同時可以透過衣物他人溝通，甚至與AI機器人對話，隨時索取最新資訊。

再者，聽診是最常見、普遍的診療工具，然而，傳統聽診器發明已經200年，至今仍需要臨床才能進行聽診，不僅很難實時、遠端監測，又容易造成感染問題；其他聽診設備，如胎心音設備等，也是硬硬邦邦，不僅使用上不舒服，一個身體動作，就可能造成誤判。

要實現具有AI聽覺的衣服似乎是不可能的任務，因為衣服錯綜複雜的纖維，會削弱音波的震盪，因此要使用衣服偵測聲音是非常困難的。此外，利用傳統麥克風，則要考慮厚、重、堅硬的電池問題，且不適合穿戴使用。

中興大學材料科學與工程學系賴盈至教授團隊利用衣服上的靜電，發明具有AI聽覺的衣服，穿戴身上，可以隨身、遠端監測心音、可以透過衣服進行遠端對話、索取雲端資訊(如google導航)，甚至，可以透過衣服連結Chatgpt，與AI聊天機器人進行溝通，索取各種人工智能的建議。這項工作打破衣服實現聽覺的限制，實現電影中的超級衣物的AI與聽覺功能，未來有助於隨身醫療、遠端監測、智慧衣物的實現研究成果發表兩篇國際頂尖期刊，分別為《科學進展》(Science Advances)與《先進功能材料》(Advanced Functional Materials)。