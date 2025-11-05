興大研發有聽覺的衣服 未來可運用於聽診、溝通與AI聊天機器人對話

▲中興大學材料科學與工程學系教授賴盈至團隊研發有聽覺的衣服。可聽診、溝通與AI聊天機器人對話。（記者廖美雅翻攝）

【記者 廖美雅／台中 報導】實現電影情節，未來穿載式裝置可像超級英雄電影，例如蜘蛛人、鋼鐵人等，可以透過超級英雄的衣服，進行生理訊號的監測，同時可以透過衣物他人溝通，甚至與AI機器人對話，隨時索取最新資訊。中興大學材料科學與工程學系賴盈至教授表示，聽診是最常見、普遍的診療工具，然而，傳統聽診器發明已經200年，至今仍需要臨床才能進行聽診，不僅很難實時、遠端監測，又容易造成感染問題；其他聽診設備，如胎心音設備等，也是硬硬邦邦，不僅使用上不舒服，一個身體動作，就可能造成誤判。

▲賴盈至說明未來可運用在聽診、溝通與AI聊天機器人對話。（記者廖美雅拍攝）

賴盈至教授團隊利用衣服上的靜電，發明具有AI聽覺的衣服，穿戴身上，可以隨身、遠端監測心音、可以透過衣服進行遠端對話、索取雲端資訊(如google導航)，甚至，可以透過衣服連結Chatgpt，與AI聊天機器人進行溝通，索取各種人工智能的建議。他進一步說明因為衣料的成本研發上可負擔成本的材質，未來經過機器學習和大數據的使用運用，可打破衣服實現聽覺的限制，實現電影中的超級衣物的AI與聽覺功能，未來有助於隨身醫療、遠端監測、智慧衣物的實現研究成果發表兩篇國際頂尖期刊，分別為《科學進展》(Science Advances)與《先進功能材料》(Advanced Functional Materials)。

▲學生示範操作的流程。（記者廖美雅拍攝）

校方表示賴盈至教授的研究成果極為傑出，多次發表極具創新性的裝置，自2016年入職中興大學，實現過可自修復的機器人皮膚、大面積機器人皮膚、有感覺的軟性機器人、有收集環境(風、雨、電磁波)能量的衣服，在國際多個重要科技研究期刊上，發表34篇通訊文章，全部成果影響因子都超過15，研究發表量能與成果均達國際頂尖大學評比。