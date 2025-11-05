興大研發AI聽覺衣服 可遠端聽診、與機器人聊天

（中央社記者趙麗妍台中5日電）中興大學材料科學與工程學系團隊利用衣服上的靜電與說話聲波產生的電訊號，發明具有AI聽覺的衣服，可與機器人連結進行溝通，還可遠端分析心跳聲，做到遠端聽診。

國立中興大學今天發布新聞稿，材料科學與工程學系賴盈至教授團隊利用衣服上的靜電，發明具有AI聽覺的衣服，穿戴身上，可以隨身、遠端監測心音，透過衣服進行遠端對話、索取雲端資訊（如google導航），甚至可透過衣服連結Chatgpt，與AI聊天機器人進行溝通。

賴盈至表示，說話時的聲波造成衣服的振動，接連帶動衣服上的靜電，產生的電訊號可用來判斷，並利用奈米材料將靜電的強度放大，將聲音的訊號與機器連接，可分辨講話內容，透過衣服「聽到的訊號」與電腦ChatGPT溝通，等於讓衣服「有聽覺」。

他也提到，聽診器已經發明百年，現在仍得透過實際接觸，才能聽到肺部有無問題，新冠肺炎疫情期間，醫療行為改變但線上問診仍受到侷限。他認為若透過衣服就可聽診，可藉由遠端聽診，分辨心跳聲或胎心音是否有異常。

這項實踐將可實現電影中的超級衣物的AI與聽覺功能，未來有助於隨身醫療、遠端監測、智慧衣物的實現研究成果發表兩篇國際頂尖期刊，分別為「科學進展」（Science Advances）與「先進功能材料」（Advanced Functional Materials）。（編輯：李亨山）1141105