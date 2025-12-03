興大研究：PM2.5會影響運動效益 運動效果直接打對折

中興大學運動與健康管理研究所教授古博文研究證實，PM2.5會影響運動效益。(記者蘇孟娟攝)

〔記者蘇孟娟／台中報導〕不少研究關注PM2.5影響健康，中興大學運動與健康管理研究所特聘教授古博文與跨國研究機構合作，分析超過150萬成年人10年的監測數據，發現在PM2.5年平均濃度低於25微克/立方米(μg/m³)的環境，民眾達到活動建議量 (每周至少150分鐘中強度運動) 時，可降低全因死亡率約30%，但當PM2.5年平均濃度超過25μg/m³ 以上時，同樣運動量僅能降低12%至15%的風險，運動健康效益至少縮減一半，證實PM2.5會影響運動效益。

廣告 廣告

相關研究11月28日發表於國際重要醫學期刊《BMC Medicine》。

古博文指出，全球目前約有46%的人口生活在PM2.5年平均濃度 ≥ 25μg/m³ 的地區，台灣也有愈來愈多民眾投入包括路跑、馬拉松等戶外運動活動，他自3年前跟包括美、英、丹麥、香港等研究機構合作，研究分析7個跨國大型長期研究，彙整約152萬名成人的資料，發現在PM2.5年平均濃度低於25μg/m³的環境，民眾達到活動建議量 (相當於每周至少150分鐘中強度運動) 可降低全因死亡率約30%；但當PM2.5年平均濃度超過25μg/m³ 以上時，同樣運動量僅能降低12%至15%的風險，效益至少打對折。

【看原文連結】

更多自由時報報導

健康網》心梗發作逾半沒有症狀 醫：如土石流般突然

川普簽字！ 白宮：「台灣保證實施法案」正式生效

林書逸轉戰富邦 喚回最好時光

錄取台大研究所卻遭取消 原來是大學同學搞鬼

