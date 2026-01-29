興大聯手正瀚生技共建全球首座「質譜多體學與人工智慧研究中心」今正式揭牌

▲揭牌儀式大合照。

【記者 廖美雅／南投 報導】因應全球暖化與氣候異常頻繁對農業生產帶來的衝擊，提升作物對逆境的適應能力已成為全球農業永續發展的關鍵課題。國立中興大學與正瀚生技於今(29)日在興大循環經濟學院舉行「質譜多體學與人工智慧研究中心（簡稱質譜AI中心）」揭牌儀式，正式啟動全球首座以農業永續與作物氣候韌性為核心研發目標的質譜AI中心。

揭牌儀式由中興大學校長詹富智與正瀚生技董事長吳正邦共同主持。該中心由正瀚生技投入新台幣1.5億元 作為核心研發資源，展現企業深耕永續農業、攜手學界推動前瞻科研的長期承諾。該中心將由國內質譜多體學專家陳盈嵐教授主持，與正瀚生技合作建立最適用於三大韌性系統的多體學與AI分析平台，透過核心胜肽鑑定、逆境代謝路徑解析、脂質訊號建模與功能預測，使研發模式從經驗導向，全面升級為資料驅動、科學驗證且可量化應用的精準農業解決方案。

廣告 廣告

▲興大校長詹富智（右4）與正瀚生技董事長吳正邦（左4）共同為質譜AI研究中心揭牌。

質譜AI中心將建置超過四台媲美中研院規格的高效能液相層析串聯式質譜儀（LC-MS/MS），整合胜肽體、代謝體、脂質體與蛋白質體等多體學分析平台，並結合人工智慧預測模型，建構從分子解析、功能預測、實驗驗證到田間應用的完整研發鏈。

▲質譜AI中心將建置超過四台媲美中研院規格的高效能液相層析串聯式質譜儀（LC-MSMS）。

透過質譜AI中心，高解析質譜可精準鑑定複雜胜肽序列，建立正瀚專屬的分子資料庫，並結合AI模型進行序列相似度比對與功能預測，從「已知分子」延伸新功能，進一步探索「未知分子」的潛在生物活性。

目前正瀚生技已成功建構第一代AI預測模型，從856條候選胜肽序列中，預測出117條具抗逆境潛力的序列，其中多條與植物內生胜肽高度相似。進一步將這些胜肽合成並應用於作物逆境測試，結果顯示，在大豆、玉米等主要作物中，多條胜肽能於乾旱、低溫等逆境後促進植株恢復與生長。相關胜肽型生物刺激素產品可應用於作物逆境「預警與預備反應」，在複合式氣候壓力來臨前啟動植物精準防禦機制，為精準韌性農業提供全新解決方案。

質譜AI中心未來將從研發創新、智慧決策、跨域人才培育與循環永續四大面向，推動臺灣農業科技升級。透過高解析質譜與AI加速產品開發、建立作物逆境預測模型、培養多體學與AI專才，並結合農業副產物開發綠色活性分子，實踐農業循環經濟。（照片／記者廖美雅翻攝）